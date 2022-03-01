حساب المواطن تغيير رقم الجوال بالخطوات وتغيير الآيبان ca.gov.sa لتلقي الدعم بالسعودية

حساب المواطن تغيير رقم الجوال لمستحقي الدعم مكتملي الطلبات والأهلية بالمملكة العربية السعودية أوضحها يوم 28 فبراير 2022 الموافق 27 رجب 1443هـ برنامج حساب المواطن الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كافة الخطوات التي يجب اتابعها لتغيير رقم الجوال المسجل لدى البرنامج، والجدير بالعلم أن حساب المواطن عبر خدمة العناية بالعملاء أكد في وقت سابق أنه لتغيير الحساب البنكي لابد أن يكون الطلب المقدم لتغيير الآيبان باسم المستفيد من الدعم، وحتى يتم التحقق من الطلب ينتظر المستحق للدعم وصول رسالة نصية إليه فور التحقق من أنه كان من مستحقي الدعم وفق رقم الآيبان القديم.

حساب المواطن تغيير رقم الجوال للحصول على الدعم

وقد أوضج برنامج حساب المواطن في تغريدته خطوات تغيير رقم الجوال في البرنامج كالتالي:

أولًا القيام بالولوج لبوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa.

ومن ثم الدخول إلى صفحة بيانات المستفيد والنقر على أيقونة تغيير رقم الجوال.

كذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة لبرنامج رقم الجوال والتأكد من كتابتها صحيحًا.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة حفظ ليتم حفظ التغييرات المدخلة بالحساب والتحقق منها.

آلية تغيير الحساب البنكي الآيبان برنامج حساب المواطن 2022

في نفس السياق السابق ذكره أوضح برنامج حساب المواطن خطوات تقديم طلب تغيير الآيبان ببيانات حساب المستفيد كالتالي:

أولًا الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي حساب المواطن .

. كذلك يتم الذهاب إلى صفحة تفاصيل الطلب.

يلي ذلك الانتقال إلى بيانات الحساب البنكي لتغيير رقم الآيبان ببيانات الحساب.

لتغيير رقم الآيبان ببيانات الحساب. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في خاناتها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة حفظ ليتم حفظ التغييرات المدخلة بالحساب والتحقق منها.

شروط أهلية حساب المواطن بالسعودية 2022

وقد حدد حساب المواطن أهم وأبرز شروط تحدد أهلية المستفيد من حساب المواطن، ومتابعة موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات ليتم صرف مستحقاته، نذكرها كالتالي:

أولًا يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

كما لابد أن يكون المستفيد من حساب المواطن مقيم بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يكون أقام خارج السعودية لأكثر من 90 يومًا، خلال آخر 12 شهر مضت.

كذلك يجب أن لا يكون المستفيد من حساب المواطن من أحد المتواجدين بالسجون، أو دور الإيواء الحكومية.

في النهاية يجب أن تكون بيانات المستفيد المسجلة في حساب المواطن موافقة تمامًا مع بياناته بالجهة التابع لها أو ذات العلاقة بالمواطن.

الاستعلام عن صرف الدفعة 52 شهر مارس 2022 حساب المواطن بالسعودية 1443

في الختام للاستعلام عن صرف حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: