طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ وظائف وزارة الدفاع السعودية

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443ه قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالكشف عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وكشفت الوزارة من قبل عن توافر فرص عمل شاغرة فيها لكل من الجنسين الرجال والنساء وفقًا لضوابط وشروط معينة والتقديم متاح للأشخاص الحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها حتى المؤهلات العليا، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام والشروط اللازمة للقبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ

كشفت وزارة الدفاع السعودية عن طرق الاستعلام عن نتائج القبول في وظائفها والطريقة عبر اتباع الخطوات التالية:-

زيارة الموقع الرسمي لبوابة التجنيد الموحد على رابط tajnidreg.mod.gov.sa .

. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم انقر على أيقونة “عرض”.

بعد ذلك يظهر أمامك قائمة كبيرة بها نتائج المقبولين في الدفعة الثانية من التجنيد الموحد السعودي.

قم بمعرفة نتيجتك ثم انقر على الانتهاء.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية

وحددت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن حتى يمكنه التقديم والقبول في وزارة الدفاع السعودية والالتحاق بوظائفها والشروط كالآتي:-