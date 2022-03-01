نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ وظائف وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي
طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443ه قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالكشف عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وكشفت الوزارة من قبل عن توافر فرص عمل شاغرة فيها لكل من الجنسين الرجال والنساء وفقًا لضوابط وشروط معينة والتقديم متاح للأشخاص الحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها حتى المؤهلات العليا، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام والشروط اللازمة للقبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية.
طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في التجنيد الموحد 1443هـ
كشفت وزارة الدفاع السعودية عن طرق الاستعلام عن نتائج القبول في وظائفها والطريقة عبر اتباع الخطوات التالية:-
- زيارة الموقع الرسمي لبوابة التجنيد الموحد على رابط tajnidreg.mod.gov.sa.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم انقر على أيقونة “عرض”.
- بعد ذلك يظهر أمامك قائمة كبيرة بها نتائج المقبولين في الدفعة الثانية من التجنيد الموحد السعودي.
- قم بمعرفة نتيجتك ثم انقر على الانتهاء.
شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع السعودية
وحددت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن حتى يمكنه التقديم والقبول في وزارة الدفاع السعودية والالتحاق بوظائفها والشروط كالآتي:-
- يجب أن يكون المواطن أو المواطنة المتقدمين إلى الوظائف سعوديين المنشأ والأصل.
- يستثنى من شرط الأصل المواطن الذي ولد خارج المملكة نظرًا لظروف عمل والده خارج البلاد.
- عمر المتقدم يجب ألا يقل عن ثمانية عشر عامًا ويجب أن يكون حاصلًا على لقاح فيروس كورونا بدفعتيه الإثنين.
- حسن سلوك المواطن المتقدم على الوظيفة وألا يكون له سجل جنائي أو في أي قضية مخالفة للدين والشرف والأمانة.
- يجب ألا يكون عاملًا في أحد قطاعات السعودية الحكومية.
- أن يكون حاصلًا وناهيًا أحد المؤهلات التي تم تحديدها وهي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمؤهلات العليا.
- يشترط أيضًا ألا يكون المواطن المتقدم على الوظائف متزوجًا من غير سعودي أو غير سعودية.
- التأكد من أنه أنهى الخدمة العسكرية على أكمل وجه أو أنه أخذ الإعفاء الكامل منها ومعه ما يثبت الحالتين.
- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبارات القدرة الصحية والبدنية.
- تناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث لا يقل ولا يزيد.
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