رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر منصة أبشر 2022

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة موضوعنا اليوم عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر الرقمية السعودية، وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبّل مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية، وسهّلت هذه الخدمة الكثير على المواطنين ووفرت عليهم عناء الذهاب إلى المديرية للاستعلام عن مواعيد خروج التأشيرة وعودتها، وتم تفعيل الخدمة والإقبال كثر عليها في ظل ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا التي أطاحت بكل البلاد.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر

يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر الرقمية عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة أبشر الرقمية مباشرة عبر الإنترنت. www.absher.sa/portal/landing.html

بعد ذلك يقوم المواطن المستعلم عن التأشيرة بالنقر على زر “أبشر أفراد”.

يقوم المستعلم بتسجيل دخوله على المنصة وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه خلال التسجيل ثم يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

يتم إدخاله إلى صفحة المنصة الرئيسية يقوم باختيار قائمة “الاستعلامات الإلكترونية” ومنها يقوم باختيار أيقونة “الجوازات”.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة “خدمة الاستعلام عن تأشيرة”.

بعد ذلك يتم نقل المستعلم إلى الصفحة الخاصة بإدخال كل البيانات الخاصة بالتأشيرة وبياناته الشخصية ويجب أن يقوم المستعلم بملء كافة البيانات بشكل صحيح ثم يقوم أخيرًا بالنقر على أيقونة “استعلام”.

تُفتح أمامه شاشة بها كافة المعلومات التي يريد الاستعلام عنها بشأن تأشيرة سفره من خروج وعودة.

تمديد تأشيرة الخروج عبر منصة أبشر الرقمية

يمكنك أيضًا تمديد تأشيرة الخروج الخاصة بسفرك عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-