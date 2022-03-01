نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق لغة الإشارة لمساعدة الصم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المنصة السعودية الوطنية للخدمات الحكومية – GOV.SA ، البوابة الوطنية للمملكة العربية السعودية للخدمات والمعلومات الحكومية ، تطبيق لغة الإشارة لمساعدة الصم بالمملكة العربية السعودية ، ويهدف التطبيق إلي اتاحة الخدمات ودعم تام للصم والبكم وضعاف السمع في كل أنحاء المملكة ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي أهم أهداف تطوير برنامج لغة الاشارة وأهميتها وطريقة الاستفادة من الخدمة ، حيث تهدف خدمة إشارة إلي اتاحة كافة خدمات القطاع الحكومي والخدمي والخاص في تقديم كافة التسهيلات للعملاء بكل طوائفهم ، ويقوم علي تقديم دعم مباشر لفئات الصم وضعاف السمع ، من خلال منصة دعم عن طريق الاتصال المرئي ومراكز الاتصال بالترجمة باستخدام الاشارة عن بعد.

تطبيق لغة الإشارة لمساعدة الصم بالمملكة

تقوم جميع الحكومات علي تقديم الدعم و تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الصم وضعاف السمع حول العالم ، وتستثمر العديد من الشركات في مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم :

تهدف خدمة “إشارة” من المنصة الوطنية الموحدة إلى مساندة القطاع الخدمي الحكومي والخاص.

تعمل الخدمة على الوصول إلي مستوي شمولية الخدمات للعملاء الصم.

تسعي الحكومة من خلالها إلي تسهيل إجراءاتهم من خلال توفير الدعم المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة (الصم).

عن طريق تلك المنصة الرقمية ، والتي تدعم الاتصال المرئي بين العملاء الصم ومركز اتصال للترجمة الإشارية عن بُعد.

يقوم المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث من خلال المنصة الرقمية.

يتم تحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كذلك ، بحيث يكون الوسيط بين الموظف والعميل من فئة الصم.

يستخدم البرنامج لغة الإشارة كي يفهمها الأصم مباشرة ، وليس فقط تطبيق لترجمة الجمل المكتوبة والمحكية.

يختلف إشارة عن برنامج الترجمة ، حيث أن الترجمان هو تطبيق لترجمة الجمل المكتوبة أما إشارة مخصص لترجمة الجمل المكتوبة والمحكية الى لغة الإشارة.

مبادئ وقيم تطبيق إشارة

تسعي الحكومة الإلكترونية بالمملكة لدعم المواطنين والمقيمين من خلال خدمات رقمية مثل تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية من خلال خدمة صوتك مسموع ، ويهدف تطبيق إشارة إلي الآتي :

تتطلع حكومة المملكة إلي الريادة في مجال تمكين الصم من التواصل والتفاعل.

تتخذ الحكومة من منصة إشارة باب لعالم من الابتكارات التي تساعد الصم ، ومناخ للتطبيق العملي علي كافة الأصعدة.

تستهدف المنصة تقديم أفضل خدمة ترضي المستخدم ، وتساعد علي الإبداع وتحقق سهولة ومرونة مبنية علي مبدأ الثقة والسرية في المعاملات.

وتضم حكومة السعودية جهودها إلي المنظمات الحقوقية حيث تدعو المنظمات الحقوقية إلي الاحتفاء باليوم العالمي للغة الإشارة وتقديم رؤية لدعم الصم بشكل خاص.

أهداف خدمة إشارة

تسعي المنصة إلي بلوغ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية علي مستوي دعم الصم مثل :

تذليل ورفع العوائق عن كاهل الصم في إمكانية التواصل.

الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الحكومة الرقمية.

دعم مبدأ الاستقلالية وتمكين الأصم من الاعتماد علي ذاته.

الحفاظ علي سرية البيانات وخصوصية العملاء.

إكساب مجتمع الصم مستوي أعلي من الوعي عبر ترتيبات وممارسات بسيطة.

وتقوم كافة البلدان علي توفير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم ، ومثال تقديم مملكة البحرين برنامج لتعليم لغة الإشارة للصم

ما الهدف من تطبيق إشارة ؟

يقوم بناء تطبيق إشارة في الأساس علي استهداف التحديات التي تواجه الشص الأصم :

كسر الحلقة التقليدية في تعامل المترجمين مع الأصم من خلال طرق بدائية. الحفاظ علي بيانات وسرية معلومات الشخص الأصم بعدم نشرها مع مترجمين مستقلين عن الجهات الرسمية. التغلب علي احتياج الأصم للتوصل بلغة الإشارة كلغة أساسية قبل الكتابة. تقديم الخدمات لشريحة كبيرة من السعوديين تشكل حوالي 1.4 % من تعداد المملكة السكاني.

وجدير بالذكر أن نسبة 5% من سكان العالم من فئة الصم ، والفيديو التالي يوضح الكثير عن تطبيق إشارة :

خطوات الاستفادة من خدمة إشارة

يمكن للأشخاص الصم والبكم الاستفادة من خدمات تطبيق إشارة بالخطوات التالية :

تحميل التطبيق مجاناً من خلال متجر جوجل أو متجر آبل. يقوم بعدها بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به. التأكد من توفر الخدمة في النطاق الجغرافي التابع له. بداية إجراء الاتصال المرئي للاستفادة من الخدمة. أخيراً يقوم المستفيد بتقييم جودة الخدمة.

ويمكن التواصل مع الدعم والحصول علي المساعدة عبر البريد الإلكتروني علي العنوان التالي : [email protected]