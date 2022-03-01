نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد المجاني 1443 للاستعلام عن النظام المطور Sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1443 للتواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث هناك العديد من المتقدمين تواجههم بعض المشكلات أثناء عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ويرغبون في الاستفسار عن الخطوات الصحيحة وكيفية إضافة بيانات إحدى خانات الملف الموحد، كما يرغب البعض في الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من حيث التأهل وعدمه بعد أن تم إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تفيد برفض المتقدم، بينما حالة الطلب في منصة الدعم تحت التدقيق، لذلك قمنا بتوفير رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى إرفاق رابط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما يمكن الإطلاع على طريقة حساب الضمان المطور من خلال ثقفني الآن.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ برنامج الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين وتستقبل منصة الدعم والإعانات الاجتماعية طلبات التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي للالتحاق به من أجل تحقيق الاستفادة من معاش الضمان المقدم من جانب الوزارة للمستحقين.

حيث أتاحت إمكانية التسجيل في البرنامج أمام كافة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج المطور، بينما يتم قبول من ينطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق الجديدة حتى وإن كان من المستفيدين السابقين وفق النظام القديم، فهؤلاء يتم خضوعهم للدراسة من جديد لمعرفة هل هم مستحقين أم لا وفق الشروط الجديدة، وهناك العديد من المشكلات التي تواجه المتقدمين أثناء التقديم على البرنامج وبعد الانتهاء من عملية تعبئة البيانات.

حيث أرسل النظام لبعض المتقدمين رسائل نصية تتضمن رفض المتقدم والسبب هو سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري لعائل الأسرة تتعدى الحد الأدنى، في حين أن المتقدم قام بحذف سجله التجاري، وهناك بعض المتقدمين أيضاً وردتهم رسائل الاعتذار عن القبول لعدم مطابقة شروط الاستحقاق على الطب المقدم من جانبهم.

في حين أنهم يؤكدوا على عدم مخالفتهم لأي شروط من شروط الضمان الجديدة، بالإضافة إلى أن حالة الطلب الخاص بهم “تحت التدقيق” ولم تتغير إلى غير مؤهل، وهناك من يريد الاستفسار عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية لشهر مارس الجاري، لذلك يرغبون في التواصل مع الدعم الفني للوزارة، حيث يمكنكم الاتصال الآن من خلال رقم ضمان الاجتماعي المجاني المرفق بالتالي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد (19911). الضمان الاجتماعي تويتر (HRSD_Care).

رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح منصة الضمان الاجتماعي الجديدة إمكانية التواصل مع الوزارة أو مع خدمة العملاء عن طريق رفع التذاكر، حيث يتم النقر على أيقونة التذاكر من القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار التصنيف الرئيسي المناسب للمشكلة التي تواجهك، ثم اختيار التصنيف الفرعي لتحديد المشكلة، ثم كتابة وصفها بإيجاز، ومن ثم رفع التذكرة ليتم حلها من جانب الدعم الفني للموارد البشرية.

كما يتم من خلال منصة الدعم استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على مدار الساعة، حيث يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على تسجيل جديد وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للانتهاء من عملية إنشاء مستخدم جديد يتم من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة الضمان المطور يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

وفي الوقت الحالي يترقب العديد من المتقدمين إعلان نتائج الأهلية لمعرفة ما إذا تم قبولهم في البرنامج أم لا، حيث لم تصرح الوزارة حتى اليوم عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستحقين، وأي حديث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد هو من قبيل الاجتهادات الشخصية لبعض المواقع أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لذلك يجب العلم أن الموارد البشرية لم تحدد موعداً لإطلاق نتائج الأهلية، ولا تاريخاً لصرف المستحقات حتى الآن.