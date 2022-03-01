نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تقسيط سيارات نيسان سنترا بـ777 ريال شهرياً في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن أفضل تقسيط سيارات في السعودية أمر محفوف بالمخاطر بسبب عروض تقسيط السيارات المتعددة والتي قد تجعل المشتري في حيرة من أمرة عند المفاضلة بينهم بمعنى آخر قد يندفع الفرد وراء أحد عروض التقسيط لما به من مزايا لكنه لا يركز على نوع السيارة ولا على مدى توفر قطع الغيار والصيانة الدورية وكذلك الأداء على الطرق الوعرة والمسافات الطويلة.

مزايا وعيوب نيسان سنترا 2022

نيسان سنترا 2022 هي إضافة أنيقة لفئة السيارات المدمجة ، لكنها خالية من أي حيوية قيادة. فإن كنت ممن يبحث عن بعض الإثارة خلف عجلة القيادة فعليك أن تبحث في مكان آخر. ولكن على عكس العديد من المنافسين الذين يقدمون محركات بشاحن توربيني أو محركات هجينة ، فإن نيسان تأتي فقط بأربع أسطوانات. ولا يوجد أيضًا خيار ناقل الحركة اليدوي أو نظام الدفع الرباعي المتاح. يوجد طراز SR بتعليق رياضي وعجلات مقاس 18 بوصة ، لكنها تعمل على تدمير جودة الركوب أكثر من تحسين تجربة القيادة. ومع ذلك ، فإن 2022 Sentra جذابة ومجهزة جيدًا وهي صفات يقدرها الكثير من المتسوقين.

ما هو أفضل تقسيط سيارات في السعودية ؟

رغم بساطة السؤال إلا أن الإجابة عليه ليست سهلة فأنت هنا يجب أن تبحث أولا عن السيارة التي ترغب في شرائها وتقارن هذه السيارة بغيرها من السيارات من عدة جوانب أهمها استهلاك الوقود والأداء على الطرق الصعبة والسفر الطويل وكذلك توفر قطع الغيار ومراكز الصيانة وأخيرًا يأتي السعر وبعد الاستقرار على ماركة معينة من السيارات هنا تبدأ مرحلة البحث عن أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة أو حتى المستعملة إذا ما كنت تفكر بشراء سيارة مستعملة.

سوق السيارات المستعملة مقابل الجديدة

قد يلجأ البعض إلى سوق السيارات المستعملة بحثًا عن سيارة بحالة جديدة وبسعر مناسب وقد يحصل على عرض مناسب للتقسيط أو الدفع النقدي لكن تبقى السيارة الجديدة هي الخيار المفضل للكثيرين الذين يبحثون عن سهولة الإجراءات وسرعة الترخيص والانطلاق بالسيارة الجديدة دون القلق من الضمان أو الصيانة الدورية أو صلاحية وثيقة التأمين أو غيرها من الأمور التي تشغل بال أصحاب السيارات المستعملة.

عروض نيسان سنترا 2021 في السعودية

يبدأ سعر نيسان سنترا 2021 في السعودية عند 60 ألف ريال وهو من أفضل أسعار السيارات التي يمكن الحصول عليها بهذا السعر وبمزايا جديدة تعيد صياغة مفهوم السيارة اليابانية ويمكن تقسيط الحصول على عروض نيسان سنترا من وكيل نيسان في السعودية أو من أحد المعارض التي توفر تمويل السيارات الجديدة سواء تقسيط بدون مقدم أو تقسيط 600 ريال شهريا.

مبيعات Nissan Sentra 2021

تعتبر Nissan Sentra واحدة من سيارات السيدان الرخيصة والمنخفضة الصيانة وعالية الموثوقية لمعظم المشترين في السعودية وقد باعت نيسان ألتيما 61.929 وحدة في عام 2021 على الرغم من كونها نفس السيارة ولا تقدم شيئًا جديدًا للغاية في حين باعت Nissan Sentra سنترا 77,859 وحدة خلال نفس الفترة في الولايات المتحدة.

عروض تقسيط نيسان سنترا 2020 في السعودية

واليوم نحن أمام أحد العروض الجيدة حيث يمكن تقسيط نيسان سنترا 2020 بقسط شهري مقبول ولا يحمل ميزانية الأسرة أعباء كبيرة وفي نفس الوقت يضمن للسيارة العديد من المزايا على صعيد التأمين والضمان والصيانة وتوفر قطع الغيار حيث إن المبلغ المستقطع من الراتب شهريًا يمكن تحمله بسهولة.

مواصفات نيسان سنترا 2020

تأتي نيسان سنترا 2020 مع محرك رباعي الاسطوانات بقدرة حصانية تبلغ 130 حصانًا وسعة لترية تبلغ 1.8 لتر، مع ميزة متطورة للتحكم بتوقيت الصمامات.

كذلك تأتي نيسان سنترا 2020 مزودة بالجيل الجديد من ناقل الحركة Xtronic CVT بتقنية التغيير المستمر، مما يجعلها تمنحك أقصى درجات الأداء مع الكفاءة في استهلاك الوقود.

أفضل تقسيط سيارات نيسان سنترا

ويشمل العرض الذي بين أيدينا ما يلي: