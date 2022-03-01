نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” tpl.etec.gov.sa رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 أو etes.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، أختبارات الرخصة المهنية للمعلمين المتواجدين على رأس العمل، بدأت فوراً عمليات البحث عن رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 من قبل المعلمين الذين أدوا الاختبارات العامة والتخصصية، من خلال الدخول على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعتبر الرخصة المهنية من شروط ممارسة المهنة في المملكة، لذا فإن الحصول عليها شيء هام للمعلمين للإستمرار في مزاولة المهنة ونحن من خلال موقعكم “ثقفني”، سنقدم لكم ألية الإستعلام الإلكتروني عن النتائج.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن المعلمين الذين لم يجتازن الاختبارات أو عند الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، يمكنهم إعادة الاختبار وفق الخطة السنوية للاختبارات، وأشارة الهيئة أنه ليس بالضرورة في حالة عدم الاجتياز في أحد الاختباريين “العام، التخصصي” إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة في الاختبار الذي لم يحصل به المعلم على درجة الاجتياز المقررة.

من المعروف أن الاختبارات تكون إما محوسبة أو ورقية بحسب اختبار الطالب، وكانت الهيئة قد بدأت الاختبارات الإلكترونية المحوسبة، من يوم 2022/02/06 واستمرت لمدة عشر أيام أنتته يوم 2022/02/16، وأداها 95 ألف و700 معلمة، و84 ألف و500 معلم، بينما الاختبارات الورقية كانت في الفترة من 23 فبراير حتى يوم 27 من نفس الشهر شهر فبراير 2022، وفق الإجراءات الاحترازية المقررة.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa .

. أو الدخول مباشراً عبر رابط tpl.etec.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية للمعلم أو المعلمة المطلوبة بصورة دقيقة.

تسجيل الاسم والرقم المدني ورمز التحقق المرئي الموجود في الشاشة ثم أنقر تسجيل دخول.

أضغط على أيقونة نتائج الرخصة المهنية لتظهر النتيجة ثم قم بطباعة النتائج لتقديمها إلي جهة العمل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب تحدد أهداف الرخصة

رفع مستوى المعلمين والمعلمات وفق المعايير المهنية. تحفيز المعلمين على التطور المهني الذاتي ورفع مستوياتهم المهنية. تعتبر الاختبارات تطبيق عملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة. الاختبارات تضمن استيفاء المعلم والمعلمة الحد الأدنى المقبول من حيث الكفاءة المهنية.

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب درجات لكل مستوى من المستويات، يتم بحسب الدرجة التي يحصل عليها المعلم كما يلي.