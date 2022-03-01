متى راتب متقاعدي التأمينات مارس 2022 وتاريخ دفع استحقاق الضمان الاجتماعي

متى راتب متقاعدي التأمينات مارس 2022، قامت هيئة الضمان الاجتماعي ببيان تاريخ دفع راتب متقاعدي التأمين في كل شهر من عام 1442، ويستعد المستفيدون من راتب التأمين هذا للحصول على المعاش التقاعدي في مارس 2022، وهذا ضمن ما تحدد من أنظمة وضعها مكتب الضمان الاجتماعي، بحيث يكون هناك تاريخ ثابت كل شهر خاص بإيداع كشوف رواتب التأمين في حساب المستفيد، وحدوث تغييرات في التاريخ يكون بسبب مصادفته لمناسبة أو عيد قومي، بحيث يتم إيداع الراتب مباشرة في الحساب المصرفي للمستفيد، وتوفر المؤسسة إمكانية تسهيل الاستعلام عن إيداع راتب المتقاعد، لضمان استلام رسوم العضوية في الوقت المحدد، وسنقدم المزيد من التفاصيل في التقرير.

متى راتب متقاعدي التأمينات مارس 2022

تقوم الإدارة العامة لهيئة التأمين والضمان الاجتماعي بضبط وتنظيم مسألة دفع رواتب الأشخاص على المعاش، بحيث يتم إيداع رواتب المتقاعدين جمادي الثاني 1443 مباشرة في حساب المستفيد البنكي، وتوفر الوكالة إمكانية الاستعلام عن إيداع راتب المستفيد.

كذلك متاح التأكد من وصول الرسوم في الوقت المحدد، وقد تحدد الدفع في مارس 2022، وهذا وفقًا لما هو مدون في النقاط أدناه:

موعد دفع اشتراكات معاش الضمان الاجتماعي لشهر مارس هو يوم الثلاثاء رجب 1443 ه الموافق 1 مارس 2022 م.

يمكن للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، في حالة تأخير الراتب أو حدوث خطأ، الاتصال بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال رقم الهاتف المحدد 8001243344 للمؤسسة والإبلاغ عن المشكلة.

تاريخ دفع استحقاق الضمان الاجتماعي 2022

التاريخ المعلن من قبل شركة المملكة العامة للتأمين لتأكيد دفع الرسم لحساب المستفيد، وتاريخ كشف رواتب متقاعدي التأمينات، هو كالتالي: