إعفاء بنك الراجحي وعدم سداد قرض بنك الراجحي والأقساط المتبقية لجميع الرجال والنساء

بنك الراجحي تأسس عام 1957م، ويعد من احدي أهم واكبر الشركات المصرفية المساهمة في تقديم خدمات الأموال بالمملكة العربية السعودية، حيث يقع مقر الراجحي الرئيسي في العاصمة السعودية وهي مدينة الرياض، ثم انتشر له العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد يتميز بنك الراجحي انه مختلف عن البنوك الأخرى حيث انه يعمل دائما لتقديم الخدمات المتنوعة للعملاء، وتعد خدمه الإعفاء من سداد الديون من اهم الخدمات التي قام بها لراحه عملائه.

إعفاء بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي خدمات مختلفة لتوفير الراحة الكاملة لعملائه، حيث يوفر من أهم خدماته خدمة إعفاء الراجحي، وهذا من خلال إصدار الحكومة السعودية عبر ديوان ملكي أمراً هاماً بإعفاء بنك الراجحي وعدة بنوك أخري من سداد الديون والقروض والإعفاء منها إعفاء تاماً، فقد وقع بنك الراجحي على ذلك الأمر الذي كان ينتظره جميع المواطنين المديونين إلي بنك الراجحي ومتعثرين بالسداد، وأصدر بنك الراجحي موافقته علي هذا القرار التي اصدر من خلال ديوان ملكي وهذا بسبب تعرض السعودية لازمه اقتصاديه بعد انتشار فيروس كرونا المستجد(كوفيد19).

شروط إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض

يقدم بنك الراجحي لعملاؤه المقترضين وثيقه بنكيه تُدعي بوثيقه التأمين التكافلي، حيث تضمن الوثيقة إعفاء الشخص من السداد في حالة الوفاة.

قام بتكليف أيضا إدارة البنك علي القيام بنظر إلى المشكلات التي تواجهه العملاء وتجعلهم غير قادرين علي السداد: مثل الإصابة أو الإعاقة تجعلهم غير قادرين علي ممارسه أعمالهم.

كما قرر أيضا البنك بأعفاء العملاء الذين تعرض عملهم للمشاكل بعد تفشي فيروس كرونا المستجد الذي جعل الكثير من العملاء يتأخرون في السداد.

حالات لا يجوز فيها الإعفاء من سداد القروض لدي بنك الراجحي

اصدر بنك الراجحي قائمه تضمن مجموعة من الحالات التي لا يجوز بها الإعفاء من سداد القروض، وهي كالاتي :

انتحار المستفيد من القرض. وفاه العميل نتيجة ممارسه ألعاب خطيره أو تعاطي مخدرات. الوفاة من خلال التلاعب بالأسلحة الممنوعة. الوفاة من خلال ممارسه عمل خارج القانون أو شرب كحول.

خطوات الحصول علي إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض