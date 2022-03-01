ما هو رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات الجديد 1443 وكيف أتواصل مع الديوان الملكي لطلب للحصول على مساعدة مالية 

ما هو رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات الجديد 1443 يبحث عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن الرقم الخاص بالديوان الملكي السعودي للمساعدات، والذي يتم التواصل معه بهدف تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية يتم تقديمها برعاية الملك محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، حيث يتم تحديد رقم مخصص للتواصل عبر الديوان الكلي لتقديم طلبات المساعدات المالية كما يمكن التواصل ايضا الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها للمستحقين في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات ومعرفة طرق التواصل مع الديون الملكي السعودي وكيفية تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية.

ما هو رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات الجديد 1443

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات والمساعدات المالية في المجالات المختلفة سواء في الصحة او التعليم او غيرها من المجالات، ويتم تقديم هذه المساعدات للمواطنين في المملكة العربية السعودية فقط، حيث يتيح الديوان الملكي أكثر من طريقة يمكن من خلالها التواصل مع الديوان، من أهمها التواصل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالديوان، بالإضافة الى توفير رقم مباشر يمكن من خلاله الاتصال لتقديم طلب الحصول على مساعدة مالية على الارقام التالية:-

حيث يتم التواصل مع الديوان الملكي السعودي من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرقم 8004000000

كما يمكن أيضا التواصل من خارج المملكة العربية السعودية للحصول على المساعدات المالية من خلال الرقم الموحد الخاص بالديوان الملكي السعودي وهو 920030003.

شرح طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي وتقديم طلب أو شكوى له مباشرة

كيفية التقديم على مساعدة مالية عبر الديوان الملكي السعودي

يمكن التقديم الكترونيا للحصول على مساعدة مالية من خلال الديوان الملكي السعودي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يجب تقديم طلب المساعدة الى مكتب الديوان الملكي السعودي وهو الطلب الذي يتضمن السبب الخاص بطلب الحصول على المساعدة المالية.

يجب تسجيل كافة البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب للحصول على المساعدة المالية مثل رقم الهوية الوطنية والعنوان وكذلك رقم الهاتف.

يتم ارسال الرسالة التي تتضمن الطلب الى البريد الالكتروني الخاص بالمساعدات المالية للديوان الملكي السعودي.

يتم التواصل مع الديوان الملكي لكي يتم متابعة تفاصيل الطلب.

رابط مباشر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 لمعرفة حالة الطلب منصة الدعم (sbis.hrsd.gov.sa)

نموذج طلب مساعدة من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز أدام الله خيره ووسع رزقه.. تحية طيبة، وبعد.. أتشرف بأن أعطي إلى جلالتكم هذا الطلب من أجل الحصول على مساعدة مالية، نظرًا لأنني لا أستطيع أن ألبي الاحتياجات الأساسية لأسرتي وأنا رب الأسرة، فلا يوجد لديّ دخل كافي لهذه الأغراض والمتطلبات. كما إنني لا أجد سبيلًا آخر للخروج من تلك المحنة سوى الطلب من سيادتكم، وأنا أيضًا على يقين من حرصكم الدائم على تقديم المساندة المعنوية قبل المادية لجميع أبناء المملكة العربية السعودية دون تمييز. شكرًا جزيلًا لسيادتكم وتفضلوا بقبول كل احترامي وتقديري المواطن/ رقم الجوال/ العنوان/ رقم الهوية/

ماهى حالات الحصول مساعدة الديوان الملكي