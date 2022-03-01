رابط التسجيل كمستفيد في منصة احسان لكفالة الارامل والمطلقات والايتام 2022

رابط التسجيل كمستفيد في منصة احسان واحدة من المنصات المميزة التي تم طرحها في السعودية وفقا لمجموعة من الشروط لجميع المواطنين، وهذا من أجل تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات الخيرية عبر الإنترنت، وقد تساعد جميع المواطنين في تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية التي تعتبر هي حلقة الوصل بينها وبين المستفيد، وقد تصل هذه التبرعات إلى جميع المواطنين المحتاجين بالفعل بدون أي تأخير، ولهذا فقد نتعرف على شروط التسجيل في المنصة وطريقة التسجيل التي تجعلك تحصل على ما ترغب فيه من دعم وتمويل عبر الإنترنت.

التسجيل كمستفيد في منصة احسان لكفالة الارامل والمطلقات

يمكنك الآن التسجيل في منصة احسان الإلكترونية عبر مجموعة أساسية من الخطوات التي تتمثل في النقاط التالية:

أولا يتم الدخول على منصة احسان الخيرية المتوفرة على الإنترنت أو من خلال الضغط على الرابط التالي https://ehsan.sa/

ومن ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وبعدها يتم الضغط على كلمة إنشاء حساب

وبعدها يتم كتابة اسم المستفيد وغيرها من معلومات البريد الإلكتروني.

يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بك ويتم استقبال رسالة من أجل التحقق عن الرقم.

ويتم الضغط بعدها على مربع خاص بإنشاء الحساب الجديد للمتقدم.

وتتمكن في هذه الحالة من تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تسجيل الدخول الآن على الحساب بسهولة.

شروط الاستفادة من منصة احسان

يتم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة احسان الخيرية من خلال مجموعة متنوعة من الشروط التي تم وضعها، والتي تتمثل في التالي: