20,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل بأقساط ميسرة 3 سنوات وبدون رسوم إدارية

تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة لمدة 3 سنوات حيث يمتاز هذا التمويل بأنه متاح لجميع العملاء إلى السعودي والمقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية كما يقدم التمويل الشخصي السريع متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل التي جذبت العديد من العملاء السعوديين والمقيمين الراغبين في طلب التمويل بدون كفيل غارم وبدون رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة 36 شهر بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية تقدم العديد من المزايا الهامة منها الحصول على التمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على التمويل المناسب بالشركة ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل بالشركة لذلك سوف نوضح لجميع المتقدمين سواء كان من السعوديين أو المقيمين بالمملكة شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي بالتفصيل:

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كذلك الحد الأقصى المسموح بيه للعسكري حتى سن التقاعد في المملكة.

إيضًا التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة يطلب دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي على الأقل.

يحتاج التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير فترة عمل ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك.

التمويل بدون كفيل حتى مبلغ 10 آلاف ريال سعودي للمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية.

مميزات الحصول على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل