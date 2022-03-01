نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 20 ألف ريال على 36 شهر بدون ضمانات ولكافة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحد أهم المزايا التمويلية التى يبحث عنها العملاء بالسعودية سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالسعودية هى تمويل بدون كفيل وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال موقع ثقفني وهو قرض شخصي فوري تبدأ قيمة من 2000 ريال سعودي كحد أدنى وقيمة ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويحصل كذلك العميل الغير سعودي على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

قسط 20 ألف ريال على 36 شهر من شركة اليسر للتمويل

الراغب في طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للتمويل يستطيع الحصول على العديد من المنتجات التمويلية الميسرة ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الشخصي الفوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للعميل السعودي بدون كفيل أو ضامن وأيضاً يحصل العميل المقيم على تمويل بقيمة 10 آلاف ريال بدون كفيل أو ضامن كما حددت شركة اليسر الشروط الواجب توافرها والتى تتمثل في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأن يكون السن لا يقل عن 22 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم أيضاً سنه لا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي عند التقديم.

يحتاج أيضاً العميل المتقدم أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر عند التقديم.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية

صمم التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما سوف نتعرف عليه الآن

القرض الشخصي الفوري لدى شركة اليسر يمتاز بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كما يمتاز القرض الشخصي من شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

يمتاز كذلك التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه متاح لكل العملاء السعوديين وكذلك المقيمين.

لا يحتاج التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية.

كما لا يحتاج أيضاً قرض شركة اليسر الفوري إلى أى أجور وكالة.

طلب التمويل الفوري لدى شركة اليسر بالسعودية

يستطيع العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.