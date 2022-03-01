كيف اسجل في جود الإسكان وما هي الشروط المطلوبة 2022/1443

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في جود الإسكان وما هي الشروط المطلوبة التي وضعها القائمون على مبادرة جود الإسكان، يتوفر مشروع الإسكان في المملكة العربية السعودية علي منصة جود لأنها من الخدمات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية وتم أطلاقها من ناحية وزارة الإسكان السعودية منصة جديدة تعرف باسم منصة جود يقوم المتقدم بالتسجيل فيها حتي يكون العائد فيها الحصول علي سكن اجتماعي لمن يستحق في مشاريع الإسكان الاجتماعي ومن هذا المقال يتم معرفة كيفية التسجيل وشروط التسجيل.

طريقة التسجيل في جود الإسكان

يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب حتي يتم التسجيل بنجاح وذلك كالتالي:



كتابة الرابط الخاص بمنصة جود الإسكان في بحث جوجل . نقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة البريد الإلكتروني وكلمة السر واذا كان لديك حساب تكتب كود التحقق. إذا كنت أول مرة تدخل علي المنصة جود يتم أنشاء حساب خاص بك حساب مساهم، بعدها يتم أدخال البيانات الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. يلزم المواطن باستكمال البيانات الخاصة للتسجيل وإنشاء كلمة مرور وكود تحقق اسفل الشاشة ثم النقر علي طلب التسجيل. يتم إرسال كود التحقق في رسالة علي رقم الجوال الخاص بك ليقوم المواطن بإدخال كلمة السر وتفعيل الحساب.

رابط التسجيل في جود الإسكان

يتم التسجيل في منصة جود الإسكان عن طريق تلك الرابط الخاص بها (https://www.joodeskan.sa/) لأجل الاستفادة من العديد من الجمعيات الخيرية التي تقدم يد العون إلى منصة جود الإسكان والتي من أبرزها ( الجمعية الخيرية بخميس حرب، الجمعية الخيرية بجمعة ربيعة، الجمعية الخيرية بتربة، الجمعية الخيرية ببحرة وغيرها من الجمعيات الخيرية الأخري

الخدمات التي تقدمها جود الإسكان للمواطنين

تقوم بتقديم خدمات متعددة من خلال موقعها الإلكتروني أهم هذه المساعدات والخدمات التي يتم تقديمها التالي:

تقديم خدمات كافة الدعم العيني.

دعم الإسجاء.

تسديد فواتير الكهرباء والمياه.

التعاون والمشاركة والمساهمة في مشاريع البناء وتحمل جزء من التكاليف.

توفير السكن.

شروط التسجيل في جود الإسكان

كشفت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وليس له أعمال تجارية أو مشاريع يعود له مكاسب وأرباح كثيرة منها.

عمر المتقدم لا يقل عن ٢٥ عام.

التمتع بالجنسية السعودية للحصول علي مشاريع الإسكان.

المتقدم يشترط أن يكون متزوج ولدية أسرة.

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