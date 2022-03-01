خطوات حجز موعد في الإسكان عن طريق تطبيق سكني أو عن طريق الموقع الإلكتروني. حيث إنه كما هو واضح لنا جميعاً محاولة الحكومة السعودية في الإتجاه إلى الصورة الرقمية الإلكترونية عند تقديم مختلف خدماتها للمواطنين. وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم أجمع. ولذلك نجد أن معظم الخدمات أصبح من الممكن الاستعلام عنها وكذلك التسجيل بها من المنزل عبر الإنترنت. ويتم ذلك رغبة من الحكومة السعودية في تقليل التزاحم وكذلك توفير الوقت والجهد للمواطن. كما يعتبر أهم ما تم تقديمه من الخدمات الإلكترونية هو تطبيق سكني. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة حجز موعد مع وزارة الإسكان عبر التطبيق وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض العقاري.

خطوات حجز موعد في الإسكان عن طريق تطبيق سكني

تعتبر وزارة الإسكان السعودية أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات والمساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية. حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم للمواطن السعودي وهو برنامج سكني والذي يقوم بدوره بخدمه المواطنين. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها برنامج سكني هو تطبيق سكني والذي يوفر للمواطن الكثير من الخدمات. ويعتبر أحد أهم هذه الخدمات هو إمكانية حجز موعد مع الوزارة بدون الحاجة إلى ذهاب المستفيد للفرع. كما يمكننا عرض الخطوات اللازمة لذلك كما يلي:

أولاً يجب القيام بتحميل تطبيق سكني ثم القيام بتسجيل الدخول على التطبيق ثم بعد ذلك النقر على خيار راسلنا ومنها حجز موعد ثم كتابة اسم المستفيد وكذلك جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اختيار الفرع المناسب لك وكذلك ذكر السبب للزيارة وأخيراً القيام بالضغط على خيار إرسال.

طريقة حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني

كما قامت وزارة الإسكان السعودية بتوضيح طريقة أخرى لحجز موعد مع الوزارة للمستفيد الذي ليس لديها ديه تطبيق سكني. ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج كما يلي: