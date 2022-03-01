تقديم طلب استحقاق خصومات أجهزة التكييف من حساب المواطن وشروط استحقاق مكيفات حساب المواطن

طريقة التسجيل للحصول على دعم التكييف من حساب المواطن وشروط استحقاق مكيفات حساب المواطن فى المبادرة التي اطلقها المركز الوطني السعودي لتوفير أجهزة تكييف عالية الكفاءة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف في مناطق المملكة حيث يتم تقديم مساعدة الى المواطنين الراغبين في الحصول على دعم التكييف حيث يتم دعمهم بأجهزة التكييف التي توفر الكهرباء والطاقة وترشد استهلاك الكهرباء وكل ذلك فى مبادرة دعم المكيفات في حساب المواطن 1443.

شروط استحقاق دعم التكييف حساب المواطن

يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية.

أيضا يجب تجاوز عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاما.

ويشترط الإقامة بشكل دائم داخل السعودية.

ثم يجب ان تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية وغير منتهيه.

كذلك يتيح البرنامج حصول المواطن على ستة أجهزة تكييف في المبادرة.

أيضا يجب ان يكون المستفيد مسجل في حساب المواطن وذلك لتحقيق هدف المبادرة بمساعدة محدودي الدخل مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في دعم أجهزة التكييف في حساب المواطن

أولا فتح رابط موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

ثم تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في برنامج حساب المواطن.

وبعد ذلك ادخال البيانات المطلوبة في المكان المخصص لكل بيان.

أيضا يجب الاطلاع على الشروط والاحكام ولضغط على خيار موافقة.

ثم النقر على خدمة التكييف وذلك من اجل عرض بيانات الخدمة وعرض أسعار المكيفات وأنواع المكيفات المتاحة في حساب المواطن وقيمة الدعم المقدم على أجهزة التكييف.

وبعد ذلك يتم عرض اقرب منافذ بيع المكيفات وذلك في خريطة رقمية داخل موقع حساب المواطن.

ويمكن للمواطن عرض أسعار ومواصفات التكييف والنوع والسعر وتحديد المتجر المناسب كل ذلك داخل موقع برنامج حساب المواطن.

الاستعلام عن استحقاق دعم أجهزة التكييف في حساب المواطن 1443