نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن هوية الباحث الميداني فر تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة الإحصاء السعودية بتوضيح طريقة الاستعلام عن هوية الباحث الميداني عبر تطبيق توكلنا وكيفية تفعيل الخدمة عبر التطبيق الرائد في تقديم الكثير من الخدمات نحو التحقق أو الاستفسار أو التأكد من أمر ما، وأشارت الهيئة العامة للإحصاء لما ستوفره تلك الخدمة من سهولة ويسر في إتمام عمليات البحث الميدانية خلال تنفيذ إجراءات تعداد السعودية لعام 2022، وهو ما يأتي ضمن عمليات التحول التي وردت في رؤية 2030 نحو الاعتماد على المعاملات الرقمية في انهاء الكثير من الخدمات العامة والتي يحتاج لها المواطن أو المقيم.

التحقق من هوية الباحث الميداني عبر تطبيق توكلنا

نأتي للحديث عن كيفية التحقق من هوية الباحث الميداني عبر تطبيق توكلنا، والمتوفر على الهواتف الحديثة على حسب نظام التشغيل إن كان أندوريد أو غير ذلك، من أنظمة التشغيل، فيجب الدخول على موقع توكلنا الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يمكن تحميل تلك الخدمة وتثبيتها على الهاتف وتسجيل الدخول عليها في دقائق، ومنه يمكن الاستعلام عن هوية باحث ميداني في دقائق أيضاً.

يمكن للمواطن أو المقيم التحقق من هوية الباحث الميداني عند حضوره لتنفيذ مهام تعداد المملكة 2030، بعد الدخول على حسابة في توكلنا، ومن ليس لدية حساب قم بالدخول على موقع توكلنا واتبع تعليمات الحصول على الخدمة وفتح حساب، وستجد الخدمة متاحة بعد إعلان الهيئة العامة للإحصاء عن إتاحتها عبر التطبيق، في إطار العمل على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية السعودية، والخدمة متاحة للمواطن والمقيم.

تعداد السعودية 2022

سوف تجري المملكة الغربية السعودية تعداد المملكة 2022 هذا العام، بعد أن تأخر نتيجة ظروف كورونا، وقد تم تكليف مختصين بالعمل على تحديث البيانات ف مختلف المدن بالمملكة عبر زيارة الباحث الميداني وقد وضعن الهيئة جدولة زمنية لتلك العمليات بعدها سينك البدء في العد الرسمي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم وفق التقديرات.

طريقة الاستعلام عن هوية الباحث الميداني

سهلت هيئة الإحصاء طريقة الاستعلام عن البطاقة التعريفية للباحث الميداني عبر الدخول على تطبيق توكلنا ومن الخدمات العامة اختيار التحقق من هوية الباحث، الأمر الذي يزيد من الشفافية والموثوقية وتسهيل الإجراءات والتأكد من أن الشخص الذي يقوم بالخدمة من تلك المكلفين بعمليات التعداد ولا يوجد انتحال لتلك الشخصيات، كل ذلك من خلال البطاقة التعريفية الرقمية للباحث.