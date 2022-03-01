التقديم على منتج أرض وقرض من وزارة الإسكان وطريقة الاستعلام عن منحة الأراضي. حيث تقدم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من المؤسسات والبرامج والمبادرات. والتي تقوم بدورها وتوفر للمواطن السعودي العديد من الخدمات وكذلك المساعدات. كما يعتبر أهم هذه المؤسسات هي وزارة الإسكان السعودية والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك يعتبر من أهم هذه الخدمات هو برنامج سكني والذي يساعد المواطن على توفير وحدة سكنية مناسبة للعيش بها. كما تقدم الوزارة أيضاً للمواطنين منتج أرض وقرض والذي يعتبر أداة هامة توفير للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط الوحدات السكنية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض التقديم على المنتج وكذلك خطوات الاستعلام عن منح الأراضي المجانية السعودية. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط تمويل أرض وقرض التابع لوزارة الإسكان من الراجحي وخطوات التقديم للحصول عليه.

التقديم على منتج أرض وقرض

حيث تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية على تقديم مختلف البرامج والمنتجات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. كما تعمل هذه البرامج على مساعدة المواطن ذات الدخل المحدود أو المنخفض على توفير وحدة سكنية مناسبة لهم. ويعتبر من أهم هذه البرامج هو برنامج سكني وكذلك برنامج أرض وقرض وأيضاً برنامج الإسكان التنموي. ويمكننا عرض خطوات التقديم على برنامج أرض وقرض الذي يساعد المواطن على التقديم للحصول على أرض مجانية لبناء وحدة سكنية كما يلي:

حيث يتمكن المستفيد من التسجيل في منتج أرض وقرض عن طريق الدخول على منصة سكني ثم القيام بتسجيل الدخول على الموقع إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية الضغط على إدخال حدود وإستلام رمز المرور كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات النقر على تقديم الموافقة على جميع الشروط والأحكام وأخيراً القيام بالإجابة على الأسئلة المعروضة.

خطوات الاستعلام عن منح الأراضي المجانية

كما يتمكن مستفيدي وزارة الإسكان السعودية من الاستعلام عن منح الأراضي السعودية المجانية كما يلي: