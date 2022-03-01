كيف اعرف اني مدعوم من الصندوق العقاري وآلية الاستعلام

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مدعوم من الصندوق العقاري بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن أقساط صندوق التنمية العقاري وما هي خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقاري فقد قامت وزارة الإسكان المسؤولة عن التمويل العقاري بالإجابة عن معظم تلك الأسئلة وغيرها من الاستفسارات التي تخص دعم صندوق التنمية العقارية وسوف نتعرف على آلية الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية وكافة الخدمات التي تخص المواطنين المستفيدين خلال الفترة الراهنة ومنها كم مبلغ الدعم السكني.

كيف اعرف اني مدعوم من الصندوق العقاري

هناك خدمات إلكترونية كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة مع توافر خدمات رقمية من خلال الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وخصوصًا تلك المنسوب إليها تقديم خدمات الدعم، وأبرزها الدعم السكني، فأما عن جواب كيف اعرف اني مدعوم من الصندوق العقاري فهو يكمن في التالي:

زيارة منصة صندوق التنمية العقارية.

النقر على خيار اعرف دورك.

ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أو حسابك في أبشر.

النقر على خيار دخول كما يمكن استخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

ويمكن معرفة قيمة القرض العقاري أيضًا باستخدام رقم الهوية الشخصية للعميل، والتي لا بد أن تكون سارية، وذلك بعد الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية يتم النقر على تسجيل الدخول، وكتابة الرقم للمستفيدين ثم النقر على خيار استعلام.

رقم الصندوق العقاري الموحد

ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن الدعم العقاري والتمويل والحلول التي قدمها صندوق التنمية العقارية من خلال الاتصال على رقم 199088 وفي حال وجود أي مشكلة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected]

البنوك والجهات المشاركة في برنامج القرض العقاري

وهناك العديد من البنوك التي تقدم حلول التمويل العقاري المدعوم بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية، من بينها:

التواصل مع البنك الراجحي السعودي، وكذلك البنك الأهلي السعودي للتعرف على الشروط والأحكام والأوراق المطلوبة أيضًا.

ويقدم بنك الجزيرة وبنك الرياض أيضًا القرض العقاري وشارك بنك الإنماء في تقديم حلول التمويل المدعوم لشراء العقار السكني.

وهناك العديد من الجهات الأخرى المشاركة في هذا البرنامج ويمكن معرفتها من خلال موقع صندوق التنمية العقارية أو التواصل مع الرقم المجاني الموحد للصندوق العقاري وسوف يتم الرد عليك.