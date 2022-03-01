200 ألف ريال سعودي احصل علي قرض بدون وظيفة وبدون فوائد وأول قسط بعد عام

قرض بدون وظيفة من بنك الراجحي يشمل النساء والرجال والشباب والمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، يريد العديد من المواطنين الحصول علي تمويل بدون ضمانات اللذين ليس لديهم وظيفة ثابتة، حيث يوفر بنك الراجحي كامل الدعم للمواطنين ليوفر عمل لهم من خلال إنشاء مشروع خاص بهم، ويقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة منها تمويل بدون وظيفة ويصل 200 ألف ريال سعودي ويناسب جميع الفئات الغير حاصلين علي وظيفة حكومية والفئات محدودة الدخل المنخفض وتسديد أول قسط بعد عام كاملة من سحب القرض، لذلك نقدم لكم تمويل بدون وظيفة مقدم من بنك الراجحي السعودي والشروط المطلوبة للحصول عليه.

شروط الحصول علي تمويل بدون وظيفة من مصرف الراجحي

تمويل بدون وظيفة للشباب والعاطلين عن العمل والنساء يصل إلي 200 ألف ريال سعودي من اجل مساعدتهم بإنشاء مشروع صغير خاص بهم أو سداد ديون آو أي شيء أخر، ويتوافق هذا القرض مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها تماما، وهناك قروض ميسرة بدون فوائد وبدون ضمانات لجميع المواطنين بالمملكة ويمكن السداد القسط بعد عام كاملة، ولاكن بشروط يلزم علي العميل معرفتها من اجل الحصول علي التمويل بدون وظيفة، والشروط عبارة عن:

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم 18 عام حتي 60 عام ولا يزيد.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولدية بطاقة هوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.

تقديم كافة المستندات المطلوبة من قبل البنك لتيسير في الحصول علي القرض بدون وظيفة.

فترة سداد التمويل 5 سنوات وأول قسط بعد عام كاملة.

كيفية التقديم علي قرض بدون وظيفة من مصرف الراجحي

تمويل شخصي بدون وظيفة مقدم من مصرف الراجحي لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، وهو مناسب للعديد من المواطنين العاطلين عن العمل ويمكن الحصول علي القرض بكل سهوله عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.