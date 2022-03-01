نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ساندوتشات ووجبات مطعم البيك الجديدة في السعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار وجبات وساندوتشات البيك، تمتلك سلسلة مطاعم البيك الشهيرة لعدد كبير من الفروع الموجودة في مناطق مختلفة بالمملكة لهذا تعتبر تلك السلسلة من أضخم وأكبر السلاسل في السعودية التي تقدم وجبات الدجاج اللذيذة بالتتبيلة السرية التي لا يمكن لأي شخص تجاهلها، وتتنوع قائمة طعام مطعم البيك بين السندوتشات والوجبات والمقبلات والمشروبات وتلقى تلك الأصناف المتنوعة الكثير من الجذب من قبل العملاء، ومع تغيير قائمة أسعار البيك الجديدة نقدم لكم سندوتشات البيك بالأسعار الجديدة.
أسعار ساندوتشات البيك الجديدة 2022
هناك أكثر من صنف من الساندوتشات يقدم في مطعم البيك ليتلائم مع كافة الأذواق والعملاء سواء النباتيين أو محبي الأسماك أو محبي الدجاج ومن أبرز ساندوتشات البيك التي تلقى جذبًا كبيرًا:
أسعار مطعم البيك الجديدة في السعودية
وليست الساندوتشات فقط هي ما تقدم في مطعم البيك ولكن هناك وجبات عديدة ومختلفة يختص البيك في تقديمها للعملاء وخاصة الراغبين في الحصول على وجبة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية المختلفة ومنها:
طريقة طلب الطعام من البيك للحصول على الطعام في المنزل
حرصًا من سلسلة البيك للدجاج في السعودية على راحة العملاء والرغبة في التسهيل عليهم من طلب الطعام فقد وفرت لهم تطبيق البيك الإلكتروني الذي يمكن تحميله من خلال المتجر بسهولة واتباع الخطوات القادمة حتى يمكن للعميل طلب الطعام:
- التوجه إلى المتجر الموجود على الجوال لتحميل تطبيق البيك.
- بعد فتح التطبيق على العميل تحديد فئة الطعام التي يرغب في طلبها.
- يجب أن يقوم بتحديد الوجبة التي ينوي تناولها مع تحديد هل يرغب بها حارة أم باردة.
- مع ذكر كمية الوجبات أو الساندوتشات المطلوب حجزها.
- من أجل اختيار مطعم البيك الذي يريد العميل الحصول على الطعام منه أو المطعم الأقرب له يقوم بتفعيل الموقع أو الGPS على الهاتف أولًا ومن ثم يضغط على الزر باللون الاصفر الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.
- وقبل التوجه إلى الفاتورة للتعرف على تفاصيلها يجب أن يتأكد العميل من صحة تفاصيل الطلب أولًا ومن ثم اختيار زر التالي.
- الصفحة التالية خاصة بصفحة بطاقة الائتمان حيث على العميل أن يسجل البيانات الخاصة بالبطاقة لدفع الرسوم وانتظار الطعام.