خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل 2022 والرابط الرسمي للتصحيح

خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية وهي المسألة عن سن القوانين التي تخص قطاع العمل في المملكة العربية السعودية سواء كانت العمالة من أبناء الوطن أو كانت من العمالة الوافدة، وقدر اشرنا في مقال سابق عن بعض خدمات مكتب العمل في المملكة مثل خدمة الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل حيث أن المملكة يوجد على أراضيها اكثر من عشرة مليون وافد مقيم علي الأراضي السعودية لغرض العمل، ولهذا في بعض الأحيان يوجد بعض الأشخاص والمؤسسات يخالفون قانون العمل السعودي في بعض بنوده لذلك قامت الوزارة بإطلاق حمله توعيه كبيرة في كافة الوسائل الإعلامية وإرشاد الأشخاص إلي التوجه إلي تصحيح أوضاعهم مع مكتب العمل السعودي، وذلك لتفادي التعرض لأي عواقب غير منشودة، والهدف الأهم من اللائحة تحقيق العائد الاقتصادي للدولة.

خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل في السعودية