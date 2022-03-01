نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل 2022 والرابط الرسمي للتصحيح في المقال التالي
خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية وهي المسألة عن سن القوانين التي تخص قطاع العمل في المملكة العربية السعودية سواء كانت العمالة من أبناء الوطن أو كانت من العمالة الوافدة، وقدر اشرنا في مقال سابق عن بعض خدمات مكتب العمل في المملكة مثل خدمة الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل حيث أن المملكة يوجد على أراضيها اكثر من عشرة مليون وافد مقيم علي الأراضي السعودية لغرض العمل، ولهذا في بعض الأحيان يوجد بعض الأشخاص والمؤسسات يخالفون قانون العمل السعودي في بعض بنوده لذلك قامت الوزارة بإطلاق حمله توعيه كبيرة في كافة الوسائل الإعلامية وإرشاد الأشخاص إلي التوجه إلي تصحيح أوضاعهم مع مكتب العمل السعودي، وذلك لتفادي التعرض لأي عواقب غير منشودة، والهدف الأهم من اللائحة تحقيق العائد الاقتصادي للدولة.
خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل في السعودية
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
- الانتقال إلى منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والضغط على الحصول على الخدمة.
- ستتحول الصفحة إلى صفحة وصف الخدمة وبها أيقونة ابدأ الخدمة عليك بالضغط عليها.
- الضغط على تسجيل الدخول في الموقع الرسمي لوزارة التجارة بالحساب الشخصي في أبشر (منصة النفاذ الموحد).
- بعد الانتقال للصفحة التالية يتم الضغط على أيقونة دخول الموجودة تحت عنوان النفاذ الوطني الموحد.
- تسجيل البيانات الشخصية على منصة أبشر وهي: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي، الضغط على كلمة تسجيل الدخول، سوف تستقبل رسالة نصية على جوالك بها كلمة المرور المؤقتة قم بكتابتها في المكان المحدد لها.
- بعد كتابتها بطريقة صحيحة قم بالنقر على متابعة.
- ستظهر لك رسالة تفيد إتمام عملية التحقق بنجاح وسيتم تحويلك إلى النظام خلال ثواني.
- عليك كتابة البيانات المطلوبة التي تم تقسيمها إلى 6 مراحل متتالية وتتضمن البيانات التالية: الاسم الأول. اسم العائلة، الجنس، مستوى التعليم، رمز الدولة، البريد الإلكتروني، التحقق من الجوال، كلمة المرور المؤقتة، عنوان المستخدم، جهات اتصال أخرى، اتفاقية المستخدم.
- وفي النهاية وبعد تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على إرسال الطلب.
- وبعدها تقوم وزارة التجارة بالتحقق من الطلب واستكمال طلب التصحيح خلال فترة أقصاها 90 يوم.
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