طريقة بيع الاسهم في الراجحي التي يتساءل عنها الكثيرين من المواطنين في المملكة رغبةً في التعرف على الطريقة المثلى لذلك، حيث يُعد من ضمن أهم المصارف في السعودي والذي يقدم خدمات شتى لجميع عملاءه، تم تأسيس هذا المصرف عام 1947 وله الكثير من الفروع وقد بلغ عددها 500 فرع، لذا سنتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

طريقة بيع الاسهم في الراجحي

لكي تتمكن من بيع الاسهم عبر الراجحي بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب لأحد فروع مصرف الراجحي حول المملكة، يُمكنكم ذلك عبر اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

قم أولاً بفتح تطبيق الراجحي تداول.

النقر بعد ذلك على اللوحة الرئيسية ثم قم باختيار تحويل نقدي للمحفظة.

قم بتحديد قيمة المبلغ الذي تود تحويله من الحساب الخاص بك الجاري إلى محفظة الراجحي.

أنقر على إرسال وأدخل البيانات المطلوبة ثم أنقر على خيار التداول.

حدد اسم الأسهم التي تود بيعها ثم أنقر على خانة اللون الأحمر التي تتضمن البيع.

قم بتعيين سعر البيع الخاص بالأسهم.

خطوات فتح محفظة اسهم في الراجحي

يرغب الكثيرين في فتح محفظة اسهم في الراجحي فهي تُعد بمثابة حساب بنكي ويمكن البيع والشراء لكافة الأشخاص، لذا اتبع ما يلي:

قم بتحميل التطبيق على الجوال الخاص بك سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون.

النقر على خانة القائمة الرئيسية ثم اختر تسجيل مستخدم جديد.

أكتب رقم الهوية وجميع التفاصيل المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بتحديد نوع الحساب الذي توده ثم عين اسم المستخدم.

وافق على الشروط والأحكام ثم أضغط على التالي.

أكتب رمز التحقق وسوف يستغرق تلك الأمر حوالي يومين للبدء في التداول.

طرق التواصل مع بيع الاسهم في الراجحي

يُمكنك التواصل لإتمام العمليات الخاصة بالبيع وأيضًا الشراء عن طريق الأرقام التالية:

رقم التليفون الخاص ببيع الأسهم في الراجحي داخل حدود المملكة.

يُمكنك التواصل من خارج حدود المملكة .

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة بيع الاسهم في الراجحي وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص الراجحي، ونود أن يكون نال إعجابكم.