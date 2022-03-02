إعرف.. متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين لشهر مارس 2022 لجميع الفئات

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين لشهر مارس 2022، الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة يتسائلون عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يترقب الآلاف من الأسر السعودية والأفرد موعد صرف معاش الضمان عن شهر مارس الجاري، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المقرر أن يتم إيداع الدعم المالي في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأسر والفئات التي لديها الأهلية والاستحقاق للحصول على المعاش خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن يتم تطابق واستيفاء جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد أن تم تطوير موقع الضمان الاجتماعي، سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المواطنين بالتسجيل للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم خلال شهر نوفمبر المنصرم، حيث وصلت العديد من الرسائل النصية على هواتف المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، وتفيد هذه الرسالة بأن المواطن يستحق الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وفيما يتعلق بموعد صرف معاش الضمان أشارت الوزارة إلى أن موعد الصرف يكون في الشهر التالي بعد صدور قرار الطلب، وتسارع الوزارة إلى دمج المستخدمين السابقين والجدد ليكون موعد الصرف في وقت واحد.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور، من ضمن أهم البرامج الحكومية التي تقدم الدعم النقدي للعديد من الفئات وبشكل خاص الأفرد والأسر المحتاجة والأشد احتياجا لهذا الدعم، حيث تحصل الفئات المستفيدة من الضمان على دعم شهري يتم صرفه عبر الحسابات البنكية للمستحقين والمستفيدين، وذلك من أجل أن تحقق هذه الأسر والأفرد الاستقرار المالي، بالإضافة إلى نقلهم من الاحتياج والعوز إلى الإنتاج، أيضا يقدم الضمان الاجتكاهي العديد من عروض العمل والدورات التدريبية والتأهلية التي تمكن الأفراد من العمل، حيث يتم التنسيق من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي

تتمثل شروط الاستحقاق والأهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بحسب ما ذكرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التالي.