فتح حساب بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية يومياً عن طريقة فتح حساب بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني على محرك البحث “جوجل”، ويُعتبر بنك الراجحي أحد أهم وأبرز البنوك في المملكة السعودية والتي تهتم بشكل كبير بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة خدماتها إلى عملائها من المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية تسهيلاً عليهم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، ولا شك أن عملية فتح حساب في البنوك تُعد من أكثر المعاملات البنكية جهداً للعميل وموظف البنك إلا أن بنك الراجحي جعل هذه من هذا الإجراء عملية بسيطة، وقد بذل القائمون على البنك جهداً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية ليمضوا قدماً في تنفيذ رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة والتخلص من الإجراءات الورقية، ولأننا في موقعنا نهتم بتوضيح كافة الخدمات البنكية لكم نكتب لكم هذه المقالة لنوضح كافة الخطوات المطلوبة لفتح حسلاب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية فتح حساب الراجحي مباشر للافراد والمقيمين، فإلى نص المقال.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

يقدم بنك الراجحي خدمة فتح الحساب إلكترونياً عبر موقع النفاذ الوطني بإجراءات بسيطة، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لعمل حساب في البنك كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى بنك الراجحى بوابة النفاذ الوطني .

. ثانياً اضغط على تخطي لفتح حساب.

ثالثاً قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

رابعاً قم بتحديد جنسيتك ونوع الهوية ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

خامساً اكتب الأرقام الخاصة بالتوثيق.

وأخيراً اضغط على “التالي” لإستكمال الإجراءات.

النفاذ الوطني بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتقديم أغلب خدماته عبر النفاذ الوطني الموحد بهدف التسهيل على عملائه وتوفير وقتهم وجهدهم في ظل اهتمام الحكومة السعودية بالرقمنة والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ومن الجدير بالذكر أن البنك يقوم بإصدار العديد من البطاقات كل على حسب استخدامه مثل بطاقات الإتئمان والفيزا البلاتينية وسيجنيتشر وغيرها، ونقوم الآن بتوضيح كيفية استخراج البطاقات كالتالي: