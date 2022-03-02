الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يعتبر من أحد الخدمات الالكترونية الجديدة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، حيث أن نقوم بتوضيح ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأضاف إلى ذلك تقديم الهدف من معاش الضمان الاجتماعي المطور لجميع المواطنين المستفيدين.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور :

الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى للأسر الأشد احتياجاً لهذه الرواتب، وهذا لكي يتم الاستفادة من خدمات نظام الضمان الاجتماعي، وهذا لكي يتم تزويد الدعم المادي الشهري المخصص لهم، وهذا لكي يساعدهم على تحسين ظروف الحياة، حالتهم المعيشية، بناءاً على ذلك توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية المطلوبة، حيث أن تحقيق الاستقلال المالي للمستحقين في مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل المحدود بالسعودية، وتوفير حياة اجتماعية، وهذا لمواجهة غلاء المعيشة.

الهدف من الضمان الاجتماعي بالمملكة :

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يهدف إلى تحويل حالة الأسر السعودية الفقيرة من الاحتياج إلى الإنتاج وهذا من خلال التأهيل والتدريب وتقديم كافة الخدمات الإلكترونية لكي يتم البحث عن فرص عمل مناسبة لجميع المواطنين السعوديين الأشد احتياجاً، وهذا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية “هدف” الجهات ذات العلاقة بتنظيم عمل الأسر المنتجة.

الضمان الاجتماعي المطور يقدم طلب من خطة الدعم المادي المقدم لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا لكي يتم تحسين المستوى المعيشي لجميع الأسر السعودية، إضاف إلى ذلك تقديم جميع المستندات وهذا لطلب التسجيل، وهذا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ ولذلك يلزم توافر جميع الشروط الأساسية المطلوب لكي يتم التقديم على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي :