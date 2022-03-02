نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مارس وشروط الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مارس 2022 راتب شهر شعبان 1443، من أهم المواعيد التي يبحث عنها ملايين المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي الجديد أو النظام القديم، وذلك مع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس، والمقرر له اليوم الخميس بتاريخ 30\07\1443 الموافق 03\03\2022، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم في الأول من كل شهر هجري، وذلك إذا لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية فقد يقدم يوم أو يؤخر يوم.

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط فيمن يستحق دعم الضمان، هذه الشروط وضعت حتى يصل الدعم لمستحقيه دون غيرهم، وحتى تتمكن المملكة من دعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، ولذلك قامت المملكة باستحداث نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، كما أن النظام الجديد يهدف إلى تقديم الدعم المشروط بالنسبة للقادرين على العمل، بشرط أن يكونوا جادين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة ومن خلال التدريب والتأهيل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، لذلك تقوم بتفعيل العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف هذه الفئات، مثل تقديم دعم حافز صعوبة الحصول على عمل ودعم حساب المواطن والدعم السكني وغير ذلك.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس

من المقرر أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2022 راتب شهر شعبان 1443، اليوم الخميس بتاريخ 30\07\1443 الموافق 03\03\2022، كما شددت الوزارة على المستفيدين المطلوب تحديث بعض البيانات والمستندات الخاصة بهم، سرعة تحديث البيانات قبل موعد الصرف بوقت كافي وقبل انتهاء المدة المحددة للتحديث.

عداد نزول الضمان الاجتماعي شهر شعبان

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

ازداد البحث من قبل الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وسوف نوضح لكم هذه الشروط في السطور التالية:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يقل دخل الفرد أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المستحق لمعاش الضمان.

تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة لوزارة الموارد البشرية.

التسجيل عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلكترونياً بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. وتعبئة جميع البيانات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على تقديم ومتابعة الرسائل التي يتم إرسالها من قبل الوزارة للمقبولين على الجوال الخاص بهم. وقد وضعنا في هذا المقال فيديوا لتوضيح طريقة التسجيل بالتفصيل.