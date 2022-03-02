نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” صدرت نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 52 شهر مارس 2022 أستعلم عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أهلية حساب المواطن الخاصة بالدفعة 52 دفعة شهر مارس 2022، من أهم موضوعات البحث الآن في المملكة من قرابة 12 مليون شخص، مستفيد من دعم برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، بعد أن أعلن البرنامج عبر موقعه الرسمي على تويتر عن صدور نتائج الأهلية، وعلى المستفيدين الدخول على رابط البرنامج الرسمي والاستعلام برقم الهوية الوطنية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم ألية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الأهلية للدورة 52، وطريقة تقديم اعتراض للغير مؤهلين لصرف الدعم فتابعونا.

أستعلام نتائج أهلية حساب المواطن شهر مارس

الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج على الإنترنت ca.gov.sa. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. أضغط على أيقونة حسابي ومنها انقر على دراسة الأهلية. ثم سجل الاسم ورقم الهوية الوطنية. أضغط استعلام لتظهر لك تفاصيل النتيجة مستحق للدعم أم غير مؤهل.

حساب المواطن الدفعة 52 شهر مارس 2022

من المعروف أن برنامج حساب المواطن يصدر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويسبق الصرف إعلان نتائج أهلية حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من دعم البرنامج، منهم من يكون عنده مشاكل في عملية تحديث البيانات فيتوقف الدعم حتى يتم عملية التحديث، ومنهم من يكون غير مؤهل بسبب عدم تطابق البيانات، ويمكن للمواطن غير المؤهل تقديم أعتراض على النتيجة، من خلال الدخول على الموقع وتقديم اعتراض عن طريق الخطوات التالية.

تقديم اعتراض عن نتائج حساب المواطن

أعلن البرنامج أنه بعد صدور النتيجة يستطيع أي مواطن صدرة نتيجته غير مؤهل، تقديم اعتراض في غضون ثلاثة أشهر من بداية أعلان النتائج عن الدورة، عبر الخطوات التالية.

الدخول على رابط البرنامج. ثم من الصفحة الرئيسية الدخول على دراسة الأهلية. تقديم طلب الاعتراض مع إرفاق المستندات الدالة على أحقيته للصرف. الضغط على إرسال الطلب ثم متابعة الطلب عبر حسابه الشخصي على البرنامج.

عداد تنازلي لموعد صرف دعم حساب المواطن شهر مارس

شروط الاستحقاق لدعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة.

الإقامة بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المستفيد من البرنامج عن 18 عام ميلادي.

أن لا يكون مسجون أو مقيم في إحدى دور الإيواء الحكومية السعودية.