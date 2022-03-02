نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 52 دعم حساب المواطن دورة مارس 2022 ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 52، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن على تويتر بإصدار نتائج الأهلية للدفعة 52، ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع فإنه يتم البحث عنه بصفة شهرية، حيث يتم صرف قيمة الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا توافق يوم الصرف إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم على أن يتم الإعلان عنه، هذا وقد تم صرف حساب المواطن الدفعة 51 دورة شهر فبراير 2022، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نستعرض معكم تفاصيل الموضوع مع الرد على أهم التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 52 من الدعم

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

تحديد نتائج الأهلية.

الضغط على عرض النتائج.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 52

من المقرر صرف قيمة الدفعة 52 من حساب المواطن، دورة شهر مارس 2022 يوم الخميس الموافق 10/3/2022، وذلك لمن صدرت لهم نتائج الأهلية بالصرف وبقيمة الدعم، ولمعرفة حالة الأهلية يتم الاستعلام عنها إلكترونياً بالدخول على الرابط الموضح بعالية، مع الاستعلام عن قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

تحديث البيانات لحساب المواطن

نوه برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين والتابعين في حالة حدوث تغيير، وذلك لضمان استمرار الصرف والاستفادة من الدعم، حيث أنه في حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة على البرنامج والجهات ذات الصلة يستدعي ذلك إيقاف الدعم، لحين تعديل البيانات وفحصها والتأكد من مدي تطابقها مع الحقيقة.

طريقة تغيير رقم الجوال

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج دعم حساب المواطن.

النقر على صفحة بيانات المستفيد ثم الضغط على تغيير رقم الجوال.

تعديل الرقم للبيان الجديد.

هل يتم إيقاف الصرف لدعم حساب المواطن في حالة تغيير رقم الآبيان؟

سؤال ورد لخدمة المستفيدين ببرنامج الدعم عن مدي تأثير عملية الصرف للدعم في حالة تغيير رقم الآبيان.

وقد أوضح البرنامج أنه في حالة تغيير رقم الآبيان بعد يوم 10 فبراير 2022، سيتم التحقق منه في دورة شهر أبريل.

بحيث يتم صرف الدعم لدورة مارس 2022 في حالة الاستحقاق على نفس الآبيان القديم.