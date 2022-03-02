البناء الذاتي بنك الجزيرة شروط ومميزات برنامج البناء الذاتي وطرق التواصل مع البنك

البناء الذاتي بنك الجزيرة شروط ومميزات برنامج البناء ، يقوم بنك الجزيرة دائما بتقديم العديد من القروض المتنوعة وبرامج التمويل المختلفة، كما يقوم بتقديم العديد من التسهيلات والمساعدات العديدة لصالح المواطنين القائمين داخل المملكة العربية السعودية، لتقديم لهم المساعدة بجميع أشكالها المختلفة حتى يتمكنوا من التغلب على الظروف المادية الصعبة، والتأقلم مع الظروف التي يمر بها المجتمع، ومن بين هذه المساعدات التى يقدمها بنك الجزيرة هو برنامج البناء الذاتي الذي يُقدم تحديدا إلى المواطنين داخل المملكة الذين يمتلكون الأراضي ولا يتمكنون من البناء عليها، أو المواطنين الذين لم يتمكنوا من تكملة بناء عقار لهم بسبب قلة الموارد المالية بمختلف أنواعها، فيقوم بنك الجزيرة بتقديم هذا البرنامج للعمل على مساعدتهم على البناء، واليوم سوف نقوم بعرض طريقة التقديم على هذا البرنامج وأهم الشروط المطلوبة.

برنامج البناء الذاتي بنك الجزيرة المميزات

عند الموافقة على هذا الدعم من قبل بنك الجزيرة تتمكن من تكملة جميع مراحل البناء بمنتهي السهولة والسرعة. كما يعتبر أكثر ما يميز برامج التمويل من بنك الجزيرة إنها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

من الممكن أن يصل الدعم الذي يقدمه البنك إلى نسبة 100٪ تقريبا.

يُقسم المبلغ المحدد للدعم إلى أربعة أقسام، كما يتمكن العميل باستلامهم بما يتماشى مع المراحل المختلفة للبناء.

أهم الشروط المطلوبة للبرنامج

من أهم الشروط أن يكون العميل المقدم على الدعم سعودي الأصل.

كما يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عاما.

ولا يجب أن يزيد عمر العميل عن 70 عاما.

ومن أهم الشروط أيضا للموافقة على الدعم أن يكون هذا العقار أو البناء هو الأول، أي لا يجب أن يكون لديه عقارات أخرى.

ينبغي أن يتم الموافقة على الطلب من قبل صندوق التنمية العقاري، أو وزارة الإسكان على الطلب للدعم.

كما ينبغي أن يكون العميل لديه وظيفة سواء كانت في القطاع الخاص أو وظيفة حكومية أو شبه حكومية.

ينبغي أن يكون مر على عمله ثلاثة أشهر في حالة وظيفة شبه حكومية.

وأن يكون مر ستة أشهر في حالة القطاع الخاص.

وفي حالة القطاع العسكري أو الحكومي فلا يشترط حد أدنى للعمل بهم.

يجب أن يكون العميل المتقدم للبرنامج مالكا لقطعة أرض تصلح للبناء عليها، تعرف أيضا على بنك الجزيرة التمويل السكني المدعوم من البنك وأهم الشروط المطلوبة

أهم الأوراق المطلوبة للدعم

البناء الذاتي بنك الجزيرة وطرق التواصل مع البنك

كما إن بنك الجزيرة تقديرا لراحة عملائه وتوفير الوقت وكذلك الجهد لديهم يوفر لهم البنك طرق مختلفة للتواصل مع البنك. حيث يتمكن عميل مصرف الجزيرة من التواصل مع البنك وكذلك تقديم اقتراح أو شكوى. ويمكننا ذكر طرق التواصل مع البنك كما يلي: