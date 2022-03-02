نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي حالات الإقصاء وعدم الإستفادة من برنامج حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص الحكومة السعودية على شمل جميع المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة داخل أراضي المملكة بأكملها، راتب حافز ويتضح هذا من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية والتي من بينها برنامج حافز الذي يستهدف الشباب من خريجين المؤهلات العليا وغيرها والذين لم تتوفر لهم فرصة عمل ويبحثون حول الوصول إليها حتى وإن لم تكن في مجال تخصصهم الدراسي، حيث يقدم البرنامج رواتب شهرية لمدة عام كامل حتى تتوفر لهم فرصة عمل مناسبة تلبي كافة إحتياجاتهم.

أنواع عناصر راتب حافز

يستمر برنامج حافز منذ صدور أمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2011 ميلادياً بضرورة وجود الحوافز المحفزة للشباب لمساعدة ودعم الشباب في الحصول على فرصة عمل مناسبة، كما يوجد لراتب حافز نوعان كما نتعرف عليهم فيما يلي:

حافز البحث عن عمل

يحصل المستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل على راتب شهري قدره 2000 ريال ولمدة عام كامل لدعم المستحقين على البحث عن فرصة عمل مناسبة، ويجب أن يستمر المستحق في البحث عن عمل فهذا من أهم أسباب إستمرارية صرف هذا الدعم، كما يوفر البرنامج عدة برامج تساعد على التأهيل والتدريب لزيادة الفرصة في الحصول على الوظيفة الملاءمة لكل فرد من حيث خبراته وميوله ومجال دراسته.

حافز الحصول على عمل

قامت وزارة المالية بمشاركة وزارة التنمية الإجتماعية في تبني تلك المبادرة عبر برنامج حافز لدعم المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة، حيث يقدم برنامج حافز البحث عن عمل للمستفيدين منه وفقاً لشروط الإستحقاق مبلغ مالي ولمدة 12 شهراً ميلادى كاملة مقسمة كالآتي:

يحصل المستفيدين في الأربعة أشهر الأولى من العام على مبلغ قيمته 1500 ريال سعودي بشكل شهري.

بينما يحصل المستفيدين خلال الأربعة أشهر الثانية على مبلغ قدره 1250 ريال سعودية شهرياً.

وأخيراً يحصل المستفيدين خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام على مبلغ قيمته 1000 ريال سعودي شهرياً.

حالات الإقصاء وعدم الإستفادة من برنامج حافز

يضع برنامج حافز بعض الشروط الواجب توافرها وإستمراريتها حتى يتم استحقاق راتب برنامج حافز وعدم إنقطاعه، وفيما يلي سوف نذكر بعض الحالات التي خالفت تلك الشروط وتم إقصاؤها من برنامج حافز: