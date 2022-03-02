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سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك

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عمر شويل - جدة سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك - ثقفني

سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، منتج تمويلي توفره منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا التمويل بأسهل الشروط والمتطلبات ، بالإضافة إلى أتاحة الفرصة للعميل للتقديم على طلب السلفة الفورية بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، أى كان مكان العميل داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية بالمملكة.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة

  • منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما والتي توفر منتجات التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
  • التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.
  • قرض منصة سلفة لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بهامش ربح تنافسي.
  • موافقة سريعة وفورية من المنصة علي طلب التمويل الشخصي.
  • طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
  • موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط.
  • تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب الخاص بطالب التمويل والمعتمد لدى المنصة ، وذلك فور التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها المنصة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل.
  • تتيح منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له.
  • يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

  • يشترط للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية أن يكون العميل من المواطنين السعوديين.
  • الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.
  • يشترط لإنهاء جميع إجراءات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
  • موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب الشهري.
  • يجب أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.
  • الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو ثلاثة أشهر.
  • أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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