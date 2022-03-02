طريقة وشروط تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية 1443 حيث تم الإعلان عن بدء تلقى طلبات التعويض عن إزالة المناطق العشوائية في المملكة وخطوات تقديم طل الحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية يتم بشكل الكتروني عبر بوابة امانة جدة الالكترونية بعد تقديم اثبات ملكية العقار وتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية وتأتي خطوة إزالة تلك المناطق للعمل على تحسين الخدمات والمرافق العامة وانشاء بنيه تحتيه في الاحياء التي صدر لها قرار إزالة من قبل الجهات الحكومية تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير والارتقاء المناطق السكنية في كافة انحاء المملكة.

طريقة تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية

تسجيل الدخول الى بوابة جدة الالكترونية.

ثم يجب ان تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة بالإضافة الى الصكوك الشرعية التي تثبت امتلاك العقار.

ويمكن للأفراد تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية بالذهاب الى مقر اللجنة ومعه الاورق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية.

كذلك تم تشكيل لجنة من المختصين للعمل على مراجعة الأوراق المقدمة والقيام بتحديد سعر المبني وتثمين الضرر للمواطنين في كل من هيئة عقارات امانة جدة وأيضا في امارة مكة.

وأخيرا سيتم صرف التعويضات في مقر هيئة العقارات بعد ان يتم نقل الطلب اليها.

الأوراق المطلوبة للحصول على تعويض إزالة المناطق العشوائية

أولا صورة صك الملكية او صورة من الوثيقة.

كذلك صورة جوية لموقع المبني.

بالإضافة الى بيانات المالك ورقم توثيق المبني.

ثم ارفاق صورة فوتوغرافية للمبني بالكامل ومرفق معها فاتورة الكهرباء.

أيضا يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمالك وتكون ساريه.

كذلك تقديم صورة من الهوية الوطنية للوكيل بالإضافة لصورة الوكالة الشرعية.

شروط صرف تعويض إزالة المناطق العشوائية

بالنسبة الى شروط الحصول على تعويض إزالة لم يتم الإعلان عن أي شروط مطلوبة لتقديم طلب التعويض الى امانة جدة ولكن تم الإعلان عن آلية صرف تعويضات إزالة المناطق العشوائية والتي سيتحدد قيمة التعويض وفق الضرر الواقع على مالك المبني والذى سيتم تحديده من قبل فرق المختصين بتدقيق الأوراق المقدمة حيث تم الإعلان حتى الان عن إزالة 50 الف وحدة سكنية في حوالى 13 حي كاملين وبالنسبة للمتضررين سيتم صرف تعويضات إزالة المناطق العشوائية 1443.