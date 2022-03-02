تمويل شخصي بدون ضامن للأفراد بالسعودية

تمويل شخصي بدون ضامن ، مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية مكرس لتوفير التمويل الشخصي غير المضمون للمواطنين والمقيمين في المملكة. هذا النوع من التمويل متاح للأجانب الذين يعيشون على أرض سعودية ، ولكن أيضًا للسعوديين ، من ناحية أخرى ، يتم تقديم هذا التمويل في شكل تمويل الأسهم ، حيث يتم الاستحواذ على الأسهم ثم بيعها بربح معروف.

تمويل شخصي بدون ضامن عبر بنك الإنماء

يتميز التمويل الجديد بمزايا القرض الشخصي وهو متاح للسعوديين والمقيمين كما هو موضح أدناه:

تتميز القروض الشخصية الجديدة بالموافقة الفورية مع جميع الشروط المطبقة أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات رسوم إدارية 1٪ أو ما يعادلها 5000 ريال سعودي تمويل شخصي بدون كفيل تمويل شخصي يصل في بعض الحالات إلى 2 مليون ريال سعودي حرية اختيار الأسهم والحصول على موافقة المجلس الشرعي.

ما تفاصيل معايير التقديم على قرض بنك الإنماء الشخصي

أولاً ، إذا لم يكن لديك حساب قديم من قبل ، يجب عليك فتح حساب في مصرف الإنماء

يجب أيضًا تقديم تعريف للراتب ، إذا تم التصديق عليه من قبل صاحب العمل ، بما في ذلك مدة الخدمة ومبلغ الراتب

يجب أن يكون أصحاب العمل معتمدين من قبل البنك السعودي للتنمية

يجب أن يذهب الراتب إلى مصرف الإنماء حتى تتمكن من الحصول على تمويل.

ضوابط التمويل الشخصي والتي حددها المصرف

إنشاء حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار

املأ نموذج بيع الأسهم المحلية

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كيفية الستجيل في قرض الإنماء الشخصي