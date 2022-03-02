التجنيد الموحد للرجال والنساء وزارة الدفاع 2022

التجنيد الموحد للرجال والنساء، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإلكترونية عن التفاصيل التي تخص التسجيل في بوابة القبول الموحد، حيث يتم التقديم لكل من الجنسين المتواجدين بصفة مستمرة داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك الإعلان من ضمن الإطار العام لاتجاه الوزارة إلى تجنيد دفعة جديدة، بالإضافة إلى رغبة الوزارة بتوفير عدد مميز من الوظائف العسكرية، حيث يتم التقديم بعدة رتب مثل رتبة جندي ورتبة رقيب وغيرها من الرتب المتاحة للتقديم، علي يتم التقديم وفق بعض الضوابط والشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين، وسوف نوضح لكم تفاصيل التسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء.

موعد التقديم في التجنيد الموحد

وزارة الدفاع العسكرية في المملكة العربية السعودية قد وضحت في بيان لها من خلال منصتها الإلكترونية، بأن بداية إجراءات التسجيل في التجنيد الموحد سوف تبدأ من يوم 9-9 عام 1443 وهو ما يوافق يوم 10 أبريل 2022، على أن تتم إجراءات التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول على منصة التجنيد التي تتبع لوزارة الدفاع العسكرية السعودية.

شروط التسجيل والقبول في التجنيد الموحد

وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت من خلال موقعها عن التفاصيل التي تخص التقديم بالتجنيد الموحد لكلا الجنسين بالمملكة، فهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يتم القبول في الدفعة الجديدة للتجنيد، وفيما يلي الشروط الخاصة بالتقديم: