طريقة الاكتتاب في بنك الرياض من خلال التطبيق أو الصراف الآلي

صرح بنك الرياض عن طرح العديد من الخدمات الرائعة ومن أبرزها طريقة الاكتتاب في بنك الرياض، حيث أن كافة تلك الخدمات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر ذلك من أهم مميزات بنك الرياض الذي يتهافت عليه العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم طرح طرقة إلكترونية ليتم الاكتتاب بدون إضاعة الوقت في الذهاب للبنك أو أحد من فروعه.

طريقة الاكتتاب في بنك الرياض من خلال التطبيق

قد تم الإعلان من قبل بنك الرياض عن توفير عدة طرق للاكتتاب من خلال البنك مثل طريقة الاكتتاب في بنك الرياض عن طريق التطبيق وهي كما يلي:

يجب تحميل تطبيق موبايل الرياض على الجوالات التي تعمل بنظام الأندرويد.

كما يمكن تحميل تطبيق موبايل الرياض على الجوالات الآيفون أو التي تعمل بنظام IOS.

ثم قم بفتح التطبيق من على هاتفك، وقم بتسجيل الدخول من خلال ذكر أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببنك الرياض.

قم بعدها بتسجيل رمز التفعيل المرسل لك من بنك الرياض من خلال رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.

ثم أضغط على الثلاث شرائط ذات اللون الأبيض، وانقر فوق خدمات الاكتتاب من داخل تبويب استثمار في قائمة الأوامر الرئيسية المنسدلة أمامك.

وهي التي تمكنك من رؤية قائمة الأسهم المتاحة للاكتتاب في بنك الرياض.

اضغط على الاكتتاب في أحد الأسهم واقرأ كافة تفاصيل الشركة والشروط الخاصة بالاكتتاب.

انقر على مكتتب فرد، حدد عدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها.

حدد طريق رد فائض الاكتتاب، ثم حدد طريقة دفع سعر السهم المناسبة لك.

سجل رقم هاتفك، ثم اضغط تأكيد ومن بعدها موافق على الشروط.

ثم انقر على شارك الإيصال.

الاكتتاب في بنك الرياض عن طريق الصراف الآلي