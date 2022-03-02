برنامج ريف يُعتبر من أهم البرامج التي تسعى لتطوير القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، فهو مُقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لذا يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل في دعم ريف، فهو يقدم مجموعة من الخدمات لكافة العاملين في القطاع الريفي لتطوير المشاريع مثل تربية المواشي وغيره، ولكن لابد من توافر فيمن يرغب في التسجيل بعض الشروط المُحددة من قبل الوزارة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يُمكنك التسجيل في دعم ريف عن طريق ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة ريف reef.gov.sa.

النقر على خانة ابدأ الخدمة ثم أكتب البيانات.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بدقة كاملة.

أطلع على كافة الشروط وقم بالموافقة عليها.

الضغط على خانة التسجيل ثم اتبع باقي التعليمات الخاصة بالتسجيل.

تسجيل دخول بوابة ريف

يُمكنك التسجيل في بوابة ريف للاستفادة من كافة خدماتها عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة ريف الإلكتروني.

النقر على تسجيل دخول ثم أدخل البيانات المطلوبة.

أكتب رمز التحقق ثم سجل دخول.

الاستعلام دعم ريف برقم الهوية

يُمكنك الاستعلام عن الدعم الريفي بكل سهولة ويُسر من خلال ما يلي:

أذهب مباشرة إلى برنامج ريف الإلكتروني.

أضغط على خانة الخدمات ثم أختر خدمة الاستعلام.

قم بكتابة البيانات ثم أضغط على بحث.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل.

آلية احتساب دعم ريف

وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت الآلية التي تحسب بها الدعم الريفي للأسر وهي:

يتم صرف مبلغ الدعم شهريًا.

يتم الحصول على الدعم لمدة 18 شهر بشكل مستمر وبقيمة تصل لـ 1000 ريال شهري.

الحد الأدنى للدعم الريف هو 18 ألف ريال سعودي وقد تصل قيمة الدعم لـ 30 ألف لمدة ثمانية أشهر متواصلة.

طرق التواصل مع خدمة برنامج ريف

لكي تتواصل مع القائمين على برنامج الدعم الريفي دون الحاجة للذهاب إلى المقر يمكنك ذلك عبر الآتي: