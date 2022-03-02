رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022 للمقيمين والشروط اللازمة لتجديدها إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022 ، تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة لمعرفة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022 والتي تعد الوثيقة الأساسية للبقاء بداخل المملكة، والتي يقيم بها فعليًا الملايين من المقيمين من مختلف الدول حول العالم، وتشهد المملكة إقبال شديد من السياح الأجانب والذين يزدادون في موسم الرياض لمشاهدة المناطق السياحية والتي تكثر بشدة داخل المملكة، وكانت السعودية قد أصدرت العديد من القرارات التي تنص على ضرورة الحفاظ على الإقامة النظامية وتجنب البقاء بإقامة منتهية تجنبًا للكثير من العقوبات والغرامات التي تصل إلى حد الترحيل من المملكة.

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022

يمكن لكافة المقيمين في المملكة التأكد من البقاء بداخلها بصورة نظامية، وذلك عن طريق التأكد من صلاحية الإقامة، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول على رابط أبشر للأفراد عبر رابطه الرسمي.

كتابة كلمة المرور ورمز التحقيق، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة خدماتي الظاهرة على الحساب الشخصي.

الضغط على كلمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي، والضغط على بيانات العرض.

سوف تظهر البيانات الخاصة بالإقامة وموعد تجديدها والرسوم اللازمة للتجديد واضحة.

شروط تجديد الإقامة للمقيمين

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لابد من توافرها في المقيمين من أجل القدرة على تجديد الإقامة، وتلك الشروط هي :

لابد أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

ضرورة دفع كافة المخالفات المرورية المستحقة.

دفع رسوم خدمة الإقامة.

لابد ألا يكون لدى المقيم طفل يزيد عن 21 عام غير مسجل لدى الكفيل.

شرطًا أن يكون المقيم متواجد بشكل أساسي داخل المملكة أثناء التجديد.

إذا كان للمقيم أقارب في المملكة لابد أن يكون لديه تأمين طبي سعودي.

قيمة تجديد الاقامة في السعودية

قررت المملكة العربية السعودية سابقًا أن تكون مدة صلاحية الإقامة لا تزيد عن أربعة سنوات، ولابد للمقيم أن يجدد الإقامة قبل انتهاء المدة، مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط اللازمة للتجديد، وجاءت رسوم التجديد هذا العام كالتالي :

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

تجديد إقامة العاملين بالمراكز والشركات 650 ريال سعودي.

تجديد إقامة المرافقين للمقيم 2000 ريال سعودي.

تعد وثيقة الاقامة شرط أساسي لا يمكن للمقيمين بالمملكة البقاء بداخلها بدونها، ولذلك يبحثون جميعا عن الطريقة الصحيحة التي يمكن عن طريقها تجديد الاقامة ودفع الرسوم الخاصة بها، والتي يمكن القيام بها عن طريق الجوازات السعودية موقع أبشر الأفراد، فسعت المملكة الى جعل الخدمات الكترونية لتسهيل الوقت والجهد وايضا لمنع التزاحم في كافة الجهات الحكومية المتواجدة بالمملكة.