تمويل شخصي سريع يصل إلى 5000 ريال بدون كفيل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل شخصي السريع، عند المرور بالأزمات المالية أو أثناء الحاجة إلى الأموال لقضاء بعض الاحتياجات الشخصية أو العائلية نلجأ إلى الحلول التمويلية السريعة والميسرة والتي تكون بعيدة كل البعد عن مخالفة شريعة ديننا الإسلامي الحنيف ولهذا تقدم منصة سلفة لمواطني المملكة حلول تمويلية فورية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أن لها العديد من المميزات والتي من ضمنها أيضاً عدم الحاجة إلى كفيل ضامن ولا يتم تحويل الراتب ويتم السداد بكل سهولة ويسر من خلال الأقساط الشهرية المجدولة بفترة سداد طويلة تمتد حتي، وعن طريق هذا المقال سوف نقدم لكم الشروط التي تضعها المنصة وكيفية التسجيل لسهولة طلب التمويل المقدم.

تمويل سريع يصل إلى 5000 ريال سعودي من سلفة

سلفة هي أحد المنصات الإلكترونية السعودية المتخصصة في تقديم الحلول التمويلية السريعة للمواطنين تحت إشراف البنك المركزي السعودي حيث تقوم بتقديم قروض لمساعدة المواطنين على توفير احتياجاتهم المالية بأقل الإجراءات المتخذة وتضع المنصة شروط يجب أن تكون موجودة في المواطن الراغب في الحصول على التمويل وجاء من أهم هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة ممن يحملون الجنسية السعودية. لا يقل العمر بالنسبة للمتقدمين عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً. أن يكون المتقدم موظفاً بأحد القطاعات الحكومية أو الخاصة أو القطاع العسكري ولديه ما يثبت المسمي الوظيفي. لا يقل راتب المتقدم عن أربعة ألاف ريال سعودي. للموظف الحكومي لا يقل مدة الالتحاق بالوظيفة عن ثلاثة أشهر كاملة وبالنسبة لموظف القطاع الخاص لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ستة أشهر. يمتلك المتقدم سجل ائتماني جيد. لا يوجد بحقه تعثرات السداد في سمة.

كيفية طلب التمويل المقدم

عند رغبتك في التقديم للحصول على التمويل يتوجب عليك تحديد قيمة التمويل الذي تحتاج إليه حيث تقدم المنصة تمويلات تبدأ من ألف ريال وبحد أقصي خمسة آلاف ريال سعودي مع تحديد فترة السداد المناسبة لعدم مواجهة أي تعثرات مالية عند السداد ثم قم بالتسجيل في المنصة من خلال النقاط التالية:

الدخول إلى المنصة.

أدخل رقم الهوية الوطنية ثم رقم الجوال المسجل بأبشر والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المرسلة في رسالة نصية على جوالك.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة ثم الضغط على استكمال التسجيل.

أدخل البيانات المطلوبة الخاصة ببياناتك الشخصية وبيانات العمل حتي تنتهي من كل الإجراءات قم بالضغط على زر التقديم.

وبعد ذلك سيتم دراسة الطلب المقدم ومطابقة المعلومات والبيانات المسجلة وعند الموافقة سيتم إيداع مبلغ التمويل في حسابك.