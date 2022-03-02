موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في شهر مارس 2022 ورابط تسجيل دخول الضمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن بدء صرف منحة الضمان الاجتماعي اعتبارًا من بداية نوفمبر الماضي 2021، حيث أكدت الوزارة أنها ستستمر في صرف الضمان الاجتماعي حتى مايو 2022 و أن المستفيدين الجدد الذين ترد أسماؤهم في القائمة يمكنهم البدء في المطالبة بحقوقهم، يتساءل العديد من المستفيدين عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأن وزارة الضمان الاجتماعي تودع المعاش في حسابات المستفيدين لفترة محددة سلفا من الوقت كجزء من مرافقة ودعم المواطنين الذين يواجهون تحديات الحياة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور في شهر مارس 2022

صرحت وزارة الموارد البشرية أن تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر مارس 2022 محدد ليكون اليوم الأخير من كل شهر هجري، وأنه إذا صادف هذا اليوم عطلة فسيكون تاريخ الإيداع ومن المقرر إيداع الشريحة الثالثة من الضمان في مارس 2022 وسيُضاف الضمان الاجتماعي المطور إلى حسابات المستفيدين في 3 مارس، وستستمر الوزارة في إرسال إشعارات الرسائل القصيرة إلى جميع مستلمي الضمان الاجتماعي المتقدمين لإبلاغهم لهم من تاريخ الدفع.

رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية القيام بذلك باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولاً وقبل كل شيء يجب عليك الاتصال برابط ضمان اجتماعي مطور.

أيضًا انقر فوق رمز حساب مستخدم جديد.

ويلي ذلك تدوين رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وأي معلومات أخرى مطلوبة بالإضافة إلى التحقق من صحة كتابته.

على هاتفك الخلوي ابحث عن رسالة تأكيد مع رمز التحقق.

أعد كتابة رمز التحقق في المكان الصحيح على الشاشة ثم انقر فوق تأكيد طلب التسجيل.

تطوير معايير الأهلية للضمان الاجتماعي

فيما يلي الشروط المطورة لحصول جميع المستفيدين على الضمان الاجتماعي: