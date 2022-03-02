طريقة ورابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني للنساء والرجال 1443

طريقة ورابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن توافر حوالي 275 وظيفة شاغرة تابعة للوزارة للأشخاص التي لا يقل مؤهلها التعليمي عن شهادة الثانوية العامة، وسنوضح لكم شروط القبول في الوظائف وخطوات التسجيل، وهذه فرصة عظيمة للمواطنين الذين لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على وظيفة مناسبة لهم وهذه الوظائف حكومية تابعة للحكومة السعودية.

طريقة ورابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

قامت الوزارة بتحديث الوظائف الشاغرة المتوفرة في جناح الحرس الوطني والتي يمكن التقديم عليها من بوابة التوظيف حيث:-

إذا لم يتم حصولك على وظيفة في قسم معينة يمكنك إعادة المحاولة في وقت آخر مرة أخرى.

قم بتسجيل دخول كمستخدم جديد أو مسجل مسبق وسيت تحويلك إلى مركز النفاذ الوطني السعودي وسيتم مطالبتك بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك على منصة أبشر الرقمية.

يمكنكم التقديم على الوظائف عبر رابط التقديم الخاص بموقع وزارة الحرس الوطني السعودي . https://talents.msd.med.sa/

شروط التقديم والقبول في وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي

يجب أن يكون المواطن المتقدم على وظائف الحرس الوطني سعودي الجنسية.

كما أنه يجب حصوله على شهادة الثانوية العامة كحد أقصى حتى المؤهلات العليا.

تقديم المواطن للمستندات والأوراق المطلوبة منه على الموقع بشكل كامل.

يشترط حصول المواطن على ترخيص من الهيئة السعودية المختصة بالحالات الصحية للتقديم على وظائف الطب والصحة.

نجاح المتقدم على الوظائف في كل الاختبارات الخاصة بقبوله في الوظائف وكذلك اجتيازه للمقابلة الشخصية.

الوظائف المتوفرة في وزارة الحرس الوطني السعودية في هذه الفقرة نوضح لكم الوظائف التي تم توفيرها في وزارة الحرس الوطني السعودي:-