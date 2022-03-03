وقت نزول الضمان sbis.hrsd.gov.sa في الحسابات المصرفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، محدثي بيانات الضمان بالنظام القديم ومستفيدي الضمان المطور بالمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد تسلم رسالة التأهيل على الهاتف النقال للمقبولين بينما يتأهب المواطنين غير المؤهلين للتسجيل من جديد أو تقديم التظلم إلكترونيا.

وقت نزول الضمان sbis.hrsd.gov.sa أسباب رفض التأهل (مارس 2022) وتقديم التظلمات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعديد من القرارات والإعلانات الهامة في الفترة الأخيرة، وكان من أهم الإعلانات الجديدة هي إرسال رسائل التأهيل للمقبولين في الضمان المطور بالمرحلة الثانية، وذلك بعد مراجعة الطلبات جيدا ومقارنة معلومات المواطنين مع قاعدة بياناتهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، بينما يتابع غير المؤهلين التعرف على سبب الرفض.

وصول رسالة الأهلية وأسباب عدم التأهيل

تسلم جميع المقبولين بالمرحلة الثانية رسالة التأهيل وتم التأهب للتعرف على موعد إيداع الرواتب بالحساب المصرفي بينما تطلع غير المؤهلين للتعرف على أسباب الرفض:

أن يقوم المواطن بتسجيل بيانات خاطئة عنه أو عن التابعين.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (الدخل المكتسب – غير المكتسب).

ألا يقوم باستكمال بيانات التابعين له في منصة الدعم والحماية.

أن يكون للمستفيد أملاك أو دخل أعلى من الحد المانع للضمان.

التلاعب بالبيانات للحصول على راتب ليس من حقه.

وصلتني رسالة “غير مؤهل” كيف اتعامل معها؟

يقوم المواطن بفحص الرسالة للتعرف على سبب عدم التأهيل.

يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة وتتطابق مع بيانات المواطن في منصة أبشر الإلكترونية.

يتم الالتزام بشروط الاستحقاق وتسجيل جميع بيانات الدخل.

يقوم بإضافة جميع بيانات التابعين ورقم الهاتف النقال لهم.

يعاود الدخول مجددا على رابط الضمان المطور الجديد.

يقوم بالتسجيل من جديد ويقوم بتجنب أسباب الرفض.

يكون عليه استكمال كافة الأماكن الشاغرة عند التسجيل وألا يترك مكان شاغر.

عند استكمال كافة بيانات المواطن والالتزام بدقة البيانات وكذلك شروط الاستحقاق يتم إتمام عملية التسجيل.

يتم إتمام عملية التسجيل. انتظر هنا رسالة الضمان بعد أن يتم مراجعة طلب التسجيل.

يكون عليه الاتصال على رقم الوزارة المجاني للاستعلام 19911.

يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.

الحد المانع لراتب الضمان والذي يجب الالتزام به