خصومات قوية على الجوالات في اكسترا السعودية وتصل إلى 50%

اكسترا السعودية أهتمت على أن توفر مجموعة قوية من العروض والخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية فتهدف اكسترا على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وأن تقدم إليهم كل ما يحتاجون ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض وخصومات اكسترا على الهواتف المحمول.

عروض وخصومات اكسترا على الهواتف المحمول

توفر اكسترا مجموعة من التخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

كما يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

توفر اكسترا عرض على هاتف آبل أيفون 13 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

من الأجهزة التي توفرها اكسترا هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت المتوفر باللون الرصاصي الداكن.

من الهواتف التي يتوفر العرض عليها أيضًا جهاز سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الهواتف المحمول

ما زال هناك الكثير من الأنواع الأخرى من الهواتف التي تقدمها اكسترا لتوفر إلى عملائها في السعودية أقوى التخفيضات على افضل الهواتف المحمول ومن بين تلك الهواتف كلًا من التالي:

تحتوي خصومات اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

كما تحتوي الخصومات على هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي مع مساحة 32جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

فكل ما ترغبون في الحصول عليه من هواتف محمول ستجدونه بكل تأكيد لدى اكسترا فهي تسعى دومًا على أن تلبي طلبات عملائها وتقديم إليهم كل ما يحتاجون إليه.