من هاتفك تمويلك من شركة التيسير فى دقائق 100 ألف ريال بدون تحويل الراتب

خلال الآونة الأخيرة في السعودية تزداد عمليات البحث حول تمويلات ميسرة بدون كفيل، حيث يمكن الحصول على تمويلك من هاتفك وموافقة فورية من شركة التيسير تمويل يصل الى 100 الف ريال بدون تحويل راتب وبمزايا كبيرة سوف نذكرها بداخل المقال وبشروط ميسرة كما نكتبها بالمقال ونوضح من خلال المقال كيفية التقديم على تمويل شركة التيسير، حيث تعد التمويلات الشخصية في المملكة العربية السُّعُودية هي واحدة من الحلول الذي يلجأ إليها الكثير من مواطني المملكة سواء من الرجال والنساء، وتوفر شركة التيسير أحد أفضل الحلول التمويلية للمواطنين، حيث يتم صرف تمويل شخصي دون إجراءات مطولة على العملاء، بل يتسم التمويل الشخصي بالمرونة والسهولة في التحويل لحساب العميل البنكي، ويمكن أن يتم التقديم بالتمويل من خلال تطبيق شركة تسهيل من الجوال أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كما تسمح الشركة بالحصول علي الموافقة أونلاين دون الذَّهاب لمقر الشركة.

اهم مزايا تمويلات شركة التيسير:

توافق أحكام شركة التيسير مع أحكام الشريعة الإسلامية

يصل تمويل شركة التيسير إلى حوالي 100.000 ألف ريال سعودي.

يتم التقسيط بكل سهولة ويسر ويتم التقسيط على مدار 60 شهر

لا يضم التمويل ضريبة القيمة المضافة.

يتميز تمويل الشركة إنه يتم الإيداع بشكل سريع خلال المدة المحددة من قبل الشركة وهي 24 ساعة.

إمكانية الحصول على التمويل دون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب الشهري.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي مبلغ تمويل:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم راتبه حوالي 5000 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يمكن الحصول على القرض في حالة كون الشخص المستفيد سعودي الجنسية

يجب على الشخص المستفيد أن تكون مدته عمله في القطاع الخاص بمقر العمل بحد ادنى 6 أشهر.

يكون عمر الأشخاص المتقدمين بحد أدنى 21 عام ولا يقل عن ذلك

الأوراق والمستندات المطلوبة عند طلب التمويل بشركة التيسير:

ضرورة تقديم الهوية الوطنية للشخص المتقدم ويشترط أن تكون سارية

تقديم مستند يشمل قيمة راتب الشخص المتقدم، وجهة العمل.

مطلوب تقديم العنوان الوطني الخاص بكل عميل.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشخص المتقدم لمدة 3 شهور.

تقديم مستند التأمينات الاجتماعية.

كيفية التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل:

للحصول على التمويل من شركة التيسير يجب تقديم طلب إلكتروني من أجل الحصول على تمويل سريع من شركة التيسير يجب اتباع الخطوات التالية: