بموافقة سريعة تمويل نشاط مربي النحل المتنقل إلكترونيًا الشروط وكيفية التقديم

تقدم المملكة للمزارعين والمواطنين مربي النحل والطيور وتسمين ىالمواشي قروض وتمويلات مالية لمساعدتهم على تنمية مشروعاتهم، حيث وضعت وزارة البيئة والزراعة للمستفيدين من البرنامج رابط إلكتروني يقدم لهم العديد من الخدمات، ومن خلال مقالي نقدم كيفية تمويل مربي النحل المتنقل والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل، ويبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن متطلبات التقديم للحصول على تمويل نشاط مربي النحل المتنقل، والذي يكون مرخص لهم بمزاولة النشاط من جانب الوزارة تحت رعاية جمعية النحالين التعاونية والمتوفرة بمنطقة الباحة، ويتم الحصول على التمويل وفق بعض المتطلبات التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل.

متطلبات ومعايير تمويل مربى النحل:

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط الهامة، وأكد على توافرها للتمكن من الحصول على التمويل، ومن خلال هذاغ المقال نوضح الشروط والمعايير العامة التي ينبغي توافرها حتي يتم التقديم على هذا النوع من التمويل،وهي كالتالي:

من الضروري وجود الترخيص الخاص بمزاولة النشاط على أن يكون الترخيص صادر من الوزارة.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 21 سنة ولا يقل عن ذلك.

على الشخص المتقدم أن يجتاز كافة الدورات التدريبية التي صرحت بها الوزارة للحصول على التمويل

يجب ألا يكون الشخص المتقدم موظف لدى القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب على المتقدم أن يكون متقدم للحصول على هذا التمويل لأول مرة بمعنى لا يسبق له الحصول على تمويل المناحل المتنقلة

كيفية الحصول على تمويل مربى النحل:

للحصول على تمويل مربي النحل يجب التقديم إلكترونياً من خلال بعض الخطوات التي تتم على النحو التالي: