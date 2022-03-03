موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2022 دفعة شهر رجب 1443

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2022 الدفعة الجديدة شهر رجب 1443 ؛ حيث قد تم الإعلان عنه رسميًا بواسطة حكومة المملكة العربية السعودية وإدارة برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع وصرف دعم حساب المواطن، خصوصًا أن جميع أبناء المملكة المستحقين لهذا الدعم ؛ يتطلعون في كل شهر إلى معرفة موعد صرف حساب المواطن وإيداع الدفعة الجديدة.

ما هو برنامج حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية هو عبارة عن برنامج دعم مالي تم إطلاقه في إطار خطة التنمية الشاملة التي تحدث حاليًا في كافة قطاعات المملكة ، بهدف تقليل حجم ما ينتج عن تلك الإصلاحات الاقتصادية من غلاء في الأسعار ، وفي هذا الإطار تم توضيح القيمة المالي الخاصة بحساب المواطن التي تعتمد بشكل أساسي على قيمة الدخل الشهري للمستفيد.

مع ضرورة أن يكون المستفيد قد استوفى كافة شروط الحصول على هذا الدعم لمالي الشهري ، خصوصًا أن يكون سعودي الجنسية من أبناء المملكة ومقيم بها بصفة دائمة معتوضيح عدد أفراد الأسرة وعدد الابعين أيضًا. وألا يتعدى الدخل الشهري له قيمة الحد المانع لحساب المواطن والتي تبلغ نحو 20 ألف ريال سعودي. وهناك الديد من اوجه ادعم المقدمة من حساب المواطن مثل التسجيل في مبادرة التكييف وقرض حساب امواطن وغيرهم.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2022

في يوم الخميس الموفق 10 مارس 2022م أي في يوم 10/03/2022م وهو الموافق هجريًا يوم 7 شعبان 1443 هـ أي يوم 07/08/1443هـ. حيث أنه من المتعارف عليه داخل المملكة العربية السعودية ان يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، ومعرفة اليوم الموافق له وفق تقويم أم القرى.

ولا يختلف موعد صرف دعم حسب المواطن عن اليوم العاشر من الشهر الميلادي ؛ إلا إذا صادف ذلك إجازة رسمية وطنية أو دينية أو صادف غجازة عمل أسبوعبة مثل يومي الخميس والجمعة ، وهذا الشهر لن يوافق يوم العاشر من مارس إجازة ؛ لذلك سوف يتم إيداع الدفعة في موعدها دون تأجيل أو تقديم.

ومن الممكن لأي مواطن من المستفيدين من دفعات حساب المواطن الشهرية الاستلام عن صدور الأهلية واستحقاق صرف الدفعة الجديدة ، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي حساب المواطن وتسجيل الدخول ، ثم الذهاب إلى صفحة استعلام حساب المواطن ، والتأكد من استحقاق الدفعة الجديدة.