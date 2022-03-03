نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المرابحة المرنة تقدم تمويل شخصي 250 ألف ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت شركة المرابحة المرنة على أن تقدم الكثير من التمويلات المميزة المتوافقة مع كافة أحكام الدين الإسلامي حيث حرصت الشركة على أن تصمم منتجات الشركة التمويلية مع خدماتها المصرفية للأفراد من أجل سد كافة الاحتياجات الشخصيات، فتلك المنتجات يتم الحصول عليها باتباع خطوات بسيطة بالإضافة لاستيفاء بعض الشروط المقدمة من شركة المرابحة وسرعان ما سيتم الاستفادة من التمويل وسيتم إنجاز كافة الإجراءات.

تمويل الأفراد من شركة المرابحة المرنة

حرصت شركة المرابحة المرنة على أن تقدم الكثير من الخدمات إلى كافة الفئات في المملكة العربية السعودية لكافة السعوديين والوافدين كما أنها قدمت تمويل للأفراد وهو عبارة عن تمويل شخصي تبدأ قيمت من خمسة آلاف ريال سعودي حتى 250 ألف ريال سعودي دون تحويل الراتب إلى الشركة بشرط أن تكون قيمته 3 آلاف جنيه للموظف الحكومي و6 آلاف جنيه للموظف في القطاع الخاص.

كما حرصت الشركة على أنتوفر تمويل تأجيري للسيارات أيضًا فيمكن أن تحثث الاحتياجات من خلال شراء سيارة أو سلع تأجيريه كالمعدات والأجهزة وبكل سهول يمكن الحصول على خدمات الشركة التمويلية بأوراق بسيطة للغاية من السهل توافرها.

مميزات تمويل شركة المرابحة المرنة 250 ألف ريال سعودي

هناك الكثير من المميزات التي يتمتع بها تمويل شركة المرابحة وتلك المميزات تكمن في كلًا من التالي:

توفر شركة المرابحة قرض شخصي للأفراد تبدأ قيمته من خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى بينما كحد أقصى يمكن أن تصل قيمته إلى 250 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة الكثير من الخيارات للسداد بالإضافة للمرونة في التعامل فتصل فترة السداد إلى 60 أشهر أي خمسة سنوات.

شروط الحصول على تمويل الأفراد من شركة المرابحة

من بين شروط الحصول على تمويل الأفراد من شركة المرابحة كلًا من التالي: