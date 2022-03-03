نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شطب السجل التجاري في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن طريقة شطب السجل التجاري في المملكة ، حيث أتاحت الوزارة خدمة شطب السجل التجاري أو الغاء السجل التجاري إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت ، وتقدم وزارة التجارة الدعم في العديد من الخدمات التي تقدمها عبر الطرق الرقمية ، ويأتي من ضمن تلك الخيارات المتعلقة بالسجلات التجارية ، خدمات الإصدار والتعديل و شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري ، وتقدم وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية العديد من الخيارات تشمل عمل سجل تجاري في السعودية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي خطوات إجراء شطب للسجل التجاري وما يتطلب إتمام العملية بنجاح من شروط ومدخلات ، كما يمكنكم التعرف علي لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر عبر موقعنا ثقفني.

طريقة شطب السجل التجاري في المملكة

إجراءات شطب السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري في السعودية يجب علي صاحب السجل اتباع الخطوات التالية بالترتيب :

أولاً علينا التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية. نقوم بتسجيل الدخول برقم هوية صاحب السجل وكلمة المرور. يتم وضع رمز التحقق المستقبل علي الهاتف المسجل والضغط علي دخول. من مبوب الخدمات الإلكترونية نقوم باختيار السجل التجاري. من القائمة المنسدلة تقوم باختيار سجلاتي التجارية. تقوم بالنقر علي خيار شطب السجل التجاري. عليك الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة بما في ذلك سبب الشطب. تتابع بالضغط علي تقديم الطلب.

بعد قبول الطلب، يتم طباعة شهادة الشطب عن طريق خيارات (طباعة) ، وبهذا نكون عرضنا خطوات كيفية إلغاء السجل التجاري إلكترونياً.

والمرفق التالي يوضح إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط كما هو وارد علي موقع المنصة الوطنية الموحدة وفق ما أعلنت وزارة التجارة شروط شطب السجل التجاري.

ومن خلال موقع المنصة الوطنية الموحدة يمكن التعرف علي كيفية عمل سجل تجاري في السعودية أو عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية.

خطوات التحقق من السجل التجاري

يمكن التحقق من حالة السجل التجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني بالخطوات التالية :

من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة ، حساب المستفيد. نختار السجلات التجارية من قائمة خدماتي. نضغط علي خيار التحقق من السجلات. سيتم تحويلك لصفحة البيانات ” رقم السجل – تاريخ الانتهاء ” ، لتقوم بملئها. تقوم بعدها بإدخال الرمز المرئي والضغط علي تحقق. ستظهر لك بيانات السجل وحالته وأي خيارات متاحة.

شروط شطب سجل تجاري

تتيح وزارة التجارة والصناعة بالمملكة إمكانية شطب السجل التجاري عبر موقعها إلكترونيًا ببعض شروط شطب السجل التجاري إلكترونياً لكافة أصحاب الأعمال :

يجب ألا يكون لدي السجل أي عمالة مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ضرورة سداد أي مستحقات مالية علي صاحب السجل لهيئة الزكاة.

سداد أي مخالفات مالية علي السجل أو مستحقات إدارية أو غرامات تأخير ، ودفع الرسوم المتأخرة للسجل التجاري.

وبعد توافر هذه الضوابط يمكن اتباع الخطوات بالفقرات السابقة للتعرف علي كيفية إلغاء السجل التجاري.

وتتاح الخدمة بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري ، ويمكن الدخول لموقع وزارة التجارة السعودي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد ومتابعة شطب سجل تجاري من وزارة التجارة.