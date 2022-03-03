عاااجل:- أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd للمستفيدين المستحقين للمعاش

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عمر شويل - جدة عاجل: – أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للمستفيدين المستحقين للمعاش، فإن أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط استحقاق المعاش بالسعودية نوضحها لكم، بعد إعلان وزارة الضمان الاجتماعي السعودية عن إيقاف صرف المعاشات لفترة مؤقتة تسائل العديد من المواطنين عن أسباب الإيقاف وبدؤوا في البحث على المحركات عن الأسباب الممكنة لإيقاف المعاش.

عاجل: – أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd



تقوم كل شهر الحكومة السعودية بصرف مبلغ مالي للمواطنين السعوديين، وليس كافة المواطنين بل بعض اللذين تنطبق عليهم عدد من الشروط الواجب توفرها، وحددت عدد من الأيام يم صرف فيها المعاش للمستفيدين، وأنه في حالة الإعلان عن توقف أو تأخر صرف المعاش العودة للهيئة الحكومية والتأكد من أهلية واستحقاق المعاش.

أسباب وقف معاشات الضمان الاجتماعي السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي عن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف صرف المعاشات، وهي كالآتي:

في حالة تخلف المستفيد عن أحد الشروط التي تثبت أحقيته بمبلغ الضمان الاجتماعي.

وجود خطأ في البيانات الشخصية المطلوب تقديمها من المستفيد أو أحد أفراد أسرته.

في حالة عدم تطابق المستندات المقدمة مع المستندات المتواجدة لدى الهيئات الحكومية السعودية.

في حالة إمكانية قابلية المستفيد للتأهيل والتزامه بالخطة التأهيلية

في حالة تأخر المستفيد عن تحديث بياناته مع الهيئات الحكومية السعودية مثل محل الإقامة أو زيادة عدد أفراد الأسرة.

في حالة وفاة المستفيد نفسه.

إقامة المستفيد أكثر من تسعين يوم متصلين خارج أراضي المملكة العربية السعودية .

إثبات وجود جهات دعم أخرى من جهات خاصة أو حكومية.

في حالة تنازل المستفيد عن مبلغ الضمان الاجتماعي.

في حالة التحاق المستفيد بوظيفة من الوظائف.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور



ليتم صرف المعاش للمستفيد هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيد، وهي كالآتي:

أن يكون لا متقدم سعودي الجنسية أو حامل للجنسية السعودية.

أن يكون المستفيد مقيم بأراضي المملكة العربية السعودية.

أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ ألف ومئة ريال سعودي لأفراد أسرة المستفيد.

أن لا يتجاوز الحد الأقص للمبلغ الخمسمئة وخمسين ريال سعودي للفرد المستقل.

أن لا يمتلك المتقدم أملاك أو أصول مالية عالية القيمة.

أن يكون المتقدم مقيم في منزله، لا يكون مقيم في أحد دور الرعاية أو الإيواء الحكومية أو الخاصة.

خطوات تقديم شكوى أو اقتراحات في نظام الضمان الاجتماعي المطور

ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير جميع الخدمات التي تختص بالشكاوي والاقتراحات، وذلك من أجل توفير كافة الخدمات للمواطن على أجمل وجه، وفي ذلك بعض الطرق التي تدل على حرص الحكومة على أبناءها، وتتمثل خطوات تقديم شكوى أو اقتراحات في نظام الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية: