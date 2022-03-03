نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سوبارو ليجاسي في السعودية بـ400 ريال دفع رباعي وأداء متميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يؤكد معظم سائقي سيارة سوبارو Subaru أنها واحدة من سيارات الدفع الرباعي ذات السمعة الطيبة والأداء المتميز سواء في الطرق الطينية أو الطرق الجبلية والوعرة فضلًا عن قدرتها على المناورة. لكن ليجاسي Legacy تتخطى كل ذلك وتقدم حزمة سيدان عائلية تقليدية بسعر معقول مقارنة مع الإمكانيات المتاحة اعتماد على اسم Subaru اليابانية الذي تم اختياره على اسم مجموعة نجوم الثريا التي يعرفها العرب بوجه عام والمستهلك السعودي على وجه الخصوص.

مواصفات سيارات سوبارو Subaru

بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي القياسي ، فإن سيارة 2022 Legacy هي السيارة المثالية لمن يفضلون المظهر على الطريق ويقدرون طراز جسم السيدان التقليدي. ولكي تتماشى مع شكلها التقليدي، توفر Legacy مقصورة فسيحة مع ميزات وفيرة للسلامة ومساعدة السائق ، ناهيك عن مجموعة من ميزات الاتصال. وهي قادرة على المنافسة مع سيارات السيدان الشهيرة الأخرى ، مثل هوندا أكورد 2021، وهيونداي سوناتا ، وتويوتا كامري وغيرها من نفس الفئة.

ما الجديد في سوبارو ليجاسي 2022 ؟

تم تزويد الفئة الأولى من Legacy بعجلات ألمنيوم قياسية مقاس 17 بوصة انتاج عام 2022 ، وتأتي الحواف الممتازة والرياضية مع فتحات تهوية في الجزء الخلفي من الكونسول الوسطي لركاب المقاعد الخلفية، أما Sport Legacy فتأتي أيضًا بشكل قياسي مع فتحة سقف كهربائية ، ونظام مراقبة النقطة العمياء ، وفرامل الطوارئ الآلية الخلفية.

سعر سوبارو في السعودية

تقدم سوبارو 2022 في السعودية العديد من الطرز المختلفة وهنا سوف نبدأ مع الفئة الأساسية من Subaru Legacy 2022 الفئة الأساسية التي تأتي مع سعر حوالي 86 ألف ريال تقريبا شامل الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 % للسعر النقدي لكن عند الرغبة في التقسيط فإن الأمر يتوقف على عدد من العوامل الأخرى .

عروض تقسيط Subaru Legacy 2022

يمكن تقسيط Subaru Legacy 2022 في السعودية بدون مقدم مع العلم ان التقسيط بدون مقدم يؤدي إلى زيادة القسط الشهري فمثلا يمكن التقسيط على 60 سهر بواقع ألف ريال شهريًا والباقي يسدد في نهاية التمويل وهنا نتفادى دفع الدفعة الأولى لكن يتطلب الأمر سداد الدفعة الأخيرة.

تقسيط سيارات 400 ريال

كما تتضمن عروض التقسيط إمكانية سداد قسط قليل يبدأ من 400 ريال أو أكثر قليلًا وهنا لابد من تقسيم المبلغ المتبقي على الدفعتين الأولى والأخيرة مثلا لو تم التقسيط بـ400 ريال على 84 شهر يصبح إجمالي الأقساط 33 ألف ريال تقريبًا تخصم من الثمن 86 ألف ريال والباقي يوزع بين الدفعة الأولى والأخيرة بحيث تكون الدفعة الأخيرة في حدود 40 %.